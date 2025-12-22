Program Kaufland de Crăciun 2025. Când sunt magazinele Kaufland deschise în perioada sărbătorilor de iarnă

Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Program Kaufland Crăciun 2025

Astfel, rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:

În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.



Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.



Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.



În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.



În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.