Proiect remarcabil pentru cel mai nedreptățit cartier din București: Rahova, loc cu istorie extraordinară

Rahova, zonă cu istorie extraordinară, ignorată de centrul Bucureștiului. Cartierul va avea o hartă a locurilor unde s-au întâmplat evenimente remarcabile. Foto credit: Studio Zona.

Deși e la doi pași de Centrului Istoric al Bucureștiului, cartierul Rahova este perceput ca o periferie în care nu se întâmplă și nu s-a întâmplat mare lucru.

O zonă cu dezvoltare haotică în ultimii ani, traumatizată de sistematizările brutale din anii ’80, un cartier muncitoresc cu istorie și identitate aparent mărunte.

Dincolo de etichete și clișee, Rahova este un teritoriu dens de memorie: de la parcelări moderne interbelice (în zona Vicina-Sălaj) și blocurile arhitectului Haralamb (Bubi) Georgescu de la Poștă (1947-1955), la traumele sistematizărilor din anii ’80 și evenimentele aproape uitate din decembrie 1989.

