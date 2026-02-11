Răsturnare de situație în cazul morții lui Kurt Cobain: Varianta sinuciderii, contestată după 30 de ani

Moartea prematură a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, revine în atenția publică. La aproape 30 de ani de la decesul artistului, un nou raport medico-legal sugerează că moartea rockerului poate fi o crimă mascată drept sinucidere, potrivit Euronews.

Când solistul trupei Nirvana și legenda grunge Kurt Cobain a murit, pe 5 aprilie 1997, la vârsta de 27 de ani, lumea muzicii a deplâns dispariția unui star rock iubit și a unei figuri emblematice pentru Generația X.

Trupul său a fost găsit în apartamentul din Seattle, iar cauza decesului a fost stabilită drept o plagă prin împușcare cu arma de vânătoare, autoprovocată. Cobain se confrunta de ani buni cu dependența de droguri și cu depresia.

Au persistat însă speculații potrivit cărora artistul a fost ucis. Teoriile conspirației au invocat presupusa modificare a biletului de adio și suspiciunile tot mai mari legate de mariajul său tumultuos cu rockerița Courtney Love. Un documentar realizat în 1998 de Nick Broomfield, intitulat „Kurt & Courtney”, a reluat aceste ipoteze, analizând moartea artistului și susținând că varianta crimei nu poate fi exclusă.

O investigație independentă contestă concluzia oficială

Acum, la aproape trei decenii de la moartea tragică a lui Kurt Cobain, o nouă investigație independentă reaprinde dezbaterea privind circumstanțele în care a murit artistul.

Ancheta contestă concluzia oficială de sinucidere și invocă indicii legate de o posibilă supradoză forțată de heroină, precum și ipoteza unei crime puse în scenă pentru a părea sinucidere.

Echipa de experți a prezentat un studiu evaluat de specialiști, în care susține că în moartea lui Kurt au fost implicate una sau mai multe persoane, cărora le atribuie administrarea forțată a unei supradoze de heroină pentru a-l incapacita, după care a fost împușcat în cap. Potrivit autorilor, arma găsită în brațele artistului ar fi fost plasată ulterior.

Cercetătoarea independentă Michelle Wilkins, care a colaborat cu echipa, a declarat pentru publicația britanică Daily Mail că specialistul în criminalistică Brian Burnett a analizat probele de la locul faptei și raportul de autopsie și a concluzionat că moartea lui Cobain este o omucidere.

„Există elemente în autopsie care ridică semne de întrebare. Această persoană nu a murit rapid în urma unei împușcături. El e pe moarte din cauza unei supradoze, respiră cu dificultate, circulația sângelui este foarte redusă (…) Este în comă și ar trebui să țină arma astfel încât să poată ajunge la trăgaci și să o introducă în gură. Este absurd”, a spus Wilkins.

Wilkins a indicat, de asemenea, leziuni ale organelor asociate cu privarea de oxigen.

„Necroza creierului și a ficatului apare în cazul unei supradoze. Nu apare într-un deces provocat de o împușcătură cu arma de vânătoare”, a afirmat aceasta.

Alte neconcordanțe invocate de autori

Concluziile echipei indică și alte neconcordanțe în raportul inițial de autopsie și în materialele de la locul morții, inclusiv zona „surprinzător de curată” din jurul trupului lui Kurt Cobain și faptul că mâna acestuia, găsită strângând țeava armei, nu prezenta urme de sânge.

„Dacă vă uitați la fotografii din cazuri de sinucidere cu arma de vânătoare, imaginile sunt brutale. Nu există nicio situație în care acea mână să nu fie acoperită de sânge”, a declarat Wilkins.

Echipa a atras atenția și asupra trusei de heroină a artistului, găsită aranjată cu grijă. Wilkins a pus sub semnul întrebării scenariul potrivit căruia o persoană cu o concentrație de heroină în organism de zece ori peste limita letală ar fi putut să își strângă cu atenție echipamentul înainte de a se împușca.

„Ni se cere să credem că a pus capacele la ace și a aranjat totul la loc după ce s-a injectat de trei ori, pentru că asta ar face cineva în timp ce moare. Pentru mine, pare că cineva a regizat o scenă, astfel încât să fii pe deplin convins că a fost vorba despre o sinucidere”, a declarat ea pentru Newsweek.

Echipa de investigatori a solicitat redeschiderea anchetei, însă, în pofida noilor afirmații, Biroul medicului legist din King County și Departamentul de Poliție din Seattle au transmis că dosarul rămâne închis.

„Detectivul nostru a concluzionat că a fost vorba despre o sinucidere, iar aceasta rămâne poziția instituției”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Seattle pentru Daily Mail.

„Instituția noastră este întotdeauna deschisă să își revizuiască concluziile dacă apar probe noi”, a declarat, pentru Newsweek, un reprezentant al King County Public Health. „Până în prezent, nu am văzut nimic care să justifice redeschiderea cazului sau schimbarea concluziei privind cauza morții.”

„Dacă greșim, demonstrați-ne”, a spus Wilkins. „Asta este tot ce le-am cerut.”

La începutul lunii februarie 2026, moartea lui Kurt Cobain rămâne încadrată oficial drept sinucidere.