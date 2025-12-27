Rusia susține că a cucerit încă două localități din estul Ucrainei. Vladimir Putin, mesaj amenințător înaintea întâlnirii Trump-Zelenski

Kremlinul susține că forțele ruse au cucerit încă două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, cu o zi înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american, Donald Trump, în Florida, transmite AFP.

Conform comunicatului transmis sâmbătă, președintele rus Vladimir Putin a fost informat de armată cu privire la „eliberarea Dîmîtrovului (numele rusesc al localității Mîrnohrad, n.r.) și a Huleaipole”.

Mîrnohrad se află în regiunea Donețk, în apropiere de Pokrovsk, un hub logistic cheie pe care Moscova susține că l-a cucerit din 1 decembrie.

Huleaipole se află în partea estică a regiunii Zaporojie, unde înaintarea rusă a fost mai rară, dar a accelerat în ultimele luni.

Vladimir Putin a declarat pentru televiziunea rusă că ofensivele din ambele zone ale frontului „intensifică presiunea” asupra armatei ucrainene.

Anunțul Moscovei cu privire la progresul de pe câmpul de luptă a fost făcut cu o zi înainte de întâlnirea pe care o vor avea președinții Ucrainei și Statelor Unite în Florida, unde Volodimir Zelenski și Donald Trump urmează să discute planul pentru încheierea războiului. Liderul ucrainean a ajuns sâmbătă în Canada, de unde a vorbit în sistem video și cu liderii europeni.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu vor să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm prin mijloace militare”, a declarat Putin sâmbătă.

Zelenski a spus că problemele teritoriale și centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP) sunt „liniile roșii” pentru Kiev în cadrul negocierilor de pace.

„Desigur, există linii roșii pentru Ucraina. Acestea includ atât teritoriile, cât și ZNPP. Cunoașteți poziția mea – nu vom recunoaște legal nimic în niciun caz”, a declarat Zelenski, citat de RBC-Ucraina.