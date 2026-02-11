Schoenherr obține câștig de cauză pentru Allianz-Țiriac Asigurări într-un litigiu de concurență

Schoenherr a asistat cu succes Allianz-Țiriac Asigurări într-un litigiu vizând anularea unei decizii de sancționare în materie de concurență în valoare de peste 8,6 milioane EUR.

În 2018, în urma unei investigații desfășurate de către Consiliul Concurenței pe piața asigurărilor din România, nouă companii de asigurări (inclusiv Allianz-Țiriac Asigurări) au fost amendate cu un total de peste 50 de milioane EUR pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență. Companiile au fost acuzate că s-au angajat în practici concertate pentru a crește tarifele RCA prin schimbul de informații sensibile din punct de vedere concurențial privind intențiile de majorare a tarifelor.

Asistată de Schoenherr, Allianz-Țiriac Asigurări a contestat decizia de sancționare și a obținut cu succes anularea acesteia în primă instanță în fața Curții de Apel București. Litigiul a implicat aspecte complexe atât pe fond, având în vedere legislația națională și europeană aplicabilă în materie de drept al concurenței, cât și la nivel procedural.

„Suntem încântați să fi reprezentat cu succes Allianz-Țiriac Asigurări în acest litigiu vizând anularea unei decizii de sancționare impuse de autoritatea de concurență„, a declarat Georgiana Bădescu, Partner în cadrul Schoenherr și coordonatoarea practicii de drept al UE, drept al concurenței și comerț exterior a firmei în România. „Îi mulțumim echipei clientului pentru încrederea acordată pe parcursul acestui proiect complex, care a durat opt ani, incluzând investigația de concurență și litigiul privind contestarea sancțiunii aplicate.”

Firma a oferit asistență juridică specifică în materie de drept al concurenței și litigii, de la definirea strategiei de caz, până la reprezentare în instanță.

„Suntem onorați să adăugăm această decizie favorabilă a instanței la lista de reușite ale firmei în dosare de contencios administrativ„, a declarat Rebeca Dan, Managing Attorney at Law, care a coordonat reprezentarea în instanță în acest proiect. „Lucrând împreună, avocații noștri din echipa de drept al concurenței și cea de litigii au oferit o soluție unitară eficientă pentru aspectele complexe ale acestui caz.”

Echipa Schoenherr implicată în proiect a fost coordonată de Georgiana Bădescu (Partner) și a inclus avocați specializați în dreptul UE, dreptul concurenței și comerț exterior, precum și avocați specializați în litigii. Cristina Pană (Of Counsel) și Mihaela Anghel (Attorney at Law) au abordat aspecte cheie de drept al concurenței. Rebeca Dan (Managing Attorney at Law) a coordonat echipa implicată în asigurarea reprezentării în instanță, care a inclus-o, de asemenea, pe Nora Olah (Partner).

Articol susținut de Schoenherr și Asociații