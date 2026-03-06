Lanțul spaniol de restaurante „Mafia se așează la masă” a pierdut procesul intentat de Italia pe tema numelui

Un chelner așteaptă să servească clienți la unul dintre restaurantele „La Mafia se sienta a la mesa”, FOTO: Daniel Ochoa de Olza / AP / Profimedia Images

După ani de procese și plângeri, oficiul de brevete și mărci din Spania a decis în favoarea guvernului italian și a conchis că numele lanțului local de restaurante „Mafia se așează la masă” contravine „ordinii publice și moralei”, relatează The Guardian.

Italia și-a susținut argumentele împotriva lanțului, cunoscut în spaniolă drept „La Mafia se sienta a la mesa”, în fața diferitelor instanțe și organisme oficiale în ultimii ani, susținând că numele trivializează atât crima organizată, cât și eforturile de combatere a acesteia.

În 2018, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală a decis că denumirea este invalidă deoarece transmite o „imagine pozitivă la nivel global” a mafiei. Instituția a adăugat că marca este „prin urmare susceptibilă să șocheze sau să jignească nu doar victimele acelei organizații criminale și familiile lor, ci și orice persoană care, pe teritoriul UE, întâlnește această marcă și are praguri medii de sensibilitate și toleranță”.

Opt ani mai târziu, și Oficiul Spaniol de Brevete și Mărci s-a pronunțat în favoarea Italiei și a declarat invalid numele lanțului. Lanțul, care poate face apel la această decizie, a susținut că și-a luat numele dintr-o carte de rețete, nu de la organizația criminală, și că termenul „mafia” nu mai este asociat exclusiv cu activități ilegale.

Motivarea deciziei împotriva lanțului „Mafia se așează la masă”

Decizia menționează că firma a argumentat că „termenul mafia este într-adevăr folosit și în alte industrii, precum cea audiovizuală sau literară, iar publicul spaniol identifică acest termen ca pe o aluzie la un fenomen cultural, mai degrabă decât la o organizație criminală”.

Dar hotărârea subliniază și faptul că Italia a explicat că termenul se referă la o organizație criminală globală care operează și în Spania:

„După cum notează [Italia], cele mai frecvente infracțiuni ale respectivei organizații sunt, printre altele, contrabanda cu droguri și arme, crima organizată, extorcarea, spălarea banilor, coruperea funcționarilor publici și crimele”.

Pronunțându-se în favoarea cererii Italiei, oficiul a declarat: „Numele controversat contravine atât ordinii publice, cât și moralei. Denumirea principală reproduce direct numele unei organizații criminale reale, a cărei activitate nu este un fenomen îndepărtat sau pur literar, ci o realitate persistentă”.

Lanțul de restaurante denunță o decizie „fără precedent”

Reprezentanții lanțului de restaurante au descris decizia ca fiind „fără precedent în Spania” și au spus că ia în considerare depunerea unui apel. Compania a subliniat de asemenea că și-a reînnoit cu succes marca la acest oficiu de mai multe ori în ultimele două decenii și că a încercat să discute cazul direct cu ambasadorul Italiei în Spania.

„De-a lungul anilor, am încercat în numeroase rânduri să explicăm originea și sensul numelui nostru, dar nu am avut o oportunitate reală de a face acest lucru”, au declarat surse din cadrul companiei.

„Așa cum a fost întotdeauna cazul, nu avem nicio legătură și ne distanțăm de orice conotații negative care ne sunt atribuite de Oficiul Spaniol de Brevete și Mărci și de ambasada Italiei. Ne concentrăm pe continuarea construirii viitorului companiei și rămânem fideli esenței proiectului: o ofertă culinară italo-mediteraneană de înaltă calitate și o experiență gastronomică distinctivă”, au adăugat acestea.