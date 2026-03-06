Primarul Ciucu spune că a descoperit că STB are 700 de milioane datorie după o licitație „pentru niște tramvaie din Rusia”

A treia ședință de Consiliu General al Bucureștiului, care nu se ține din lipsă de cvorum, s-a transformat într-o conferință de presă a primarului general. „O iresponsabilitate crasă a celor de la PSD”, acuză Ciprian Ciucu.

„Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întâlni, într-o situație extrem de dificilă pentru București. Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Nu m-am gândit la dizolvarea Consiliului General, dar vedem ce spune Codul administrativ și în funcție de asta o să acționăm sau nu”, a declarat Ciucu într-o conferință de presă susținută, vineri, la Primăria Capitalei.

„Vom face o analiză. Eu nu am plecat cu gândul de a dizolva Consiliul. Am plecat cu gândul de a ține ședințele Consiliului General”, a mai spus primarul.

Ciprian Ciucu susține că, în 2017, Primăria Sectorului 4 a primit acele bulevarde cu un anumit scop, dar Sectorul 4 le-a schimbat destinația, iar din acest motiv nu se poate întocmi raportul de specialitate.

„Ei au cerut bulevardele cu anumită destinație, dar au făcut lucrări și au schimbat destinația. A expirat perioada în care li s-a dat în administrare, iar dacă doresc să prelungim, trebuie să facă dovada că au făcut lucrările respectând destinația care a fost dată de către PMB”, a explicat Ciucu.

”Dar noi știm, și dânsul știe, că nu a respectat destinația. Mergeți în teren și vedeți pentru ce i s-a dat în administrare, ce trebuia să facă acolo și ce a făcut. El (n.r. Daniel Băluță) ar trebui să vină cu recepțiile, dar ce face domnul Băluță, vine și spune să i se dea pe perioada amortizării investiției”.

„Vreau să-l informez, dacă nu a aflat după atâția ani, că bunurile publice nu se amortizează, nu există așa ceva în Codul administrativ și vrea să se ducă pe o zonă din Codul civil, care nu este aplicabilă, și în loc să facă dovada că a respectat destinația, se duce și o dă cu manta”.

„Hotârârea promovată este ilegală, nu poate fi votată în această formă. Ca să putem întocmi un raport pozitiv sau negativ, el trebuie să aducă hârtiile, după care i se poate pune pe ordinea de zi. I-am cerut documentele, dar nu le-am primit”.

Au luat străzile ca să facă parcări

Primăria Capitalei a dat în 2017, prin Hotărârea Consiliului General 148, în administrarea Primăriei Sectorului 4, 8 artere – Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Emil Racoviță, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Bulevardul Tineretului, Strada Sergent Ion Iriceanu, Bulevardul Gheorghe Șincai, Șoseaua Giurgiului și Șoseaua Olteniței.

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a străzilor prevăzute în scopul amenajării și/sau reamenajării de parcări. După realizarea scopului prevăzut la art. 1, toate străzile revin, libere de orice sarcini, în administrarea Consiliului General al Municipiului București -Administrația Străzilor”, se arată în hotărârea adoptată.

Primarul general spune că Primăria Sectorului 4 a făcut mai mult de atât, și aici apare problema.

„Este un joc periculos”

Ciucu spune că Bucureștiul este într-o situație critică, după mai mulți ani în care s-au acumulat probleme, iar „jocul pe care îl face Băluță” este unul foarte periculos.

„În lipsa Consiliului General care nu își face treaba, că e în grevă, blocând inclusiv formarea unei majorități, prin depunerea jurământului de către consilierul REPER, avem acest blocaj care frizează iresponsabilitatea”.

„În acest moment, Bucureștiul este într-o situație critică din cauza unor efecte care s-au acumulat pe parcursul multor ani, începând cu problemele sistemice de la STB și Termoenergetica, continuând cu companiile municipale ineficiente, găuri negre, continuând cu faptul că Guvernul Ciolacu a luat în 2025 și 2024 3,5 miliarde de la Primăria Capitalei, cu toate aceste datorii și lucruri care explodează zilnic”.

”Cu siguranță pentru bucureșteni vor avea consecințe, pentru că viața lor este afectată”, a mai spus Ciucu.

Tramvaie din Rusia

Ciucu spune că blocajul din Consiliul General îl împiedică să facă schimbările pentru redresarea financiară a Primăriei Capitalei:

„În acest context, în care am pregătit o serie de reforme, executivul pedalează în gol. Eu fac ce ține de mine, am zis că trebuie să crească chiriile la locuințele convenabile, care nu au mai fost indexate de 20 de ani, trebuie eliminate anumite gratuități la parcări, fiindcă serviciul de parcări este un nonsens când ai de două ori mai multe mașini scutite decât locuri de parcare”.

”Altfel desființăm compania de parcări, ca să nu mai avem pierderi. Tocmai astăzi mi s-a adus la cunoștință că STB mai are datorie 700 de milioane datorie pe un contract din 2021, care nu a mai fost semnat, dar au atribuit licitația pentru niște tramvaie din Rusia”.

„Era director la STB viteazul lider de grup de la PSD, care nu vine azi la ședință, domnul Kansou, de aceea poate nu vor să facem audit, să vedem ce s-a întâmplat acolo, și acest proiect era pe ordinea de zi”.

„Trebuie să găsim o modalitate să echilibrăm gratuitățile inclusiv la STB și le-am găsit, de a echilibra financiar această Primărie. Am căutat soluții pe care vreau să le propun Consiliului General, soluții care nu sunt populare dar sunt necesare pentru a evita insolvența ”, a mai spus Ciucu.

Tramvaiele se strică „pentru că liniile sunt foarte proaste”

Primarul liberal spune că blocajul din Consiliul General afectează și investițiile.

„Proiectele noastre de investiții nu merg mai departe, Prelungirea Ghencea nu merge mai departe pentru că nu sunt bani, am vorbit cu Sectorul 6 să dea niște bani, dar nici asta nu pot ratifica în Consiliul General că nu ai Consiliu General”.

„Modernizarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, prioritar pentru mine și pentru București, nu poate demara, nu putem face exproprierile necesare pentru că nu sunt bani, proiectele de termie, unele merg, că au finanțare europeană, altele nu merg, că nu sunt bani, liniile de tramvai, tramvaiele Imperio se strică după 1 an de funcționare fiindcă liniile sunt în stare foarte proastă, am dat drumul la șantiere, să vedem cum vor avansa, pentru că nu sunt bani”, a explicat Ciucu.

Ciucu vrea desființarea Companiei Trustul de clădiri Metropolitane

Primarul general a mai anunțat că va propune desființarea Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane.

„Săptămâna viitoare o să prezint și o situație pe companiile municipale. Cică s-au închis de 4 ani, nu s-au închis, lichidatorii nu își fac treaba, administratorii speciali își iau banii. Companiile municipale cum ar fi Trustul Metropolitan de Construcții, controlat acum de PSD, nu are contracte, acumulează în fiecare lună datorii imense, cred că are vreo 60-80 de angajați care nu au ce face. O să propun desființarea ei”, a spus Ciucu.

Primarul general atrage atenția că Primăria Capitalei ar putea intra în incapacitate de plată în luna martie sau aprilie. Asta din cauza datoriilor acumulate, a blocajului din Consiliului General, care ar împiedica redresarea financiară a instituției, în cazul în care prin legea bugetului de stat nu va primi mai mulți bani, față de ultimii 2 ani, când acuză că Guvernul a luat 3,5 miliarde de lei de la București.

„Fac apel la partidele din coaliție ca săptămâna viitoare să treacă bugetul în forma propusă de Guvern”, a spus el.

„Este esențial pentru bucureșteni, pentru că în luna aprilie, avem un vârf de plată de 150 de milioane care se adaugă la ceea ce, oricum trebuie să plătim lunar, sunt banii pentru obligațiunile emise în urmă cu 20 de ani, care s-au tot rostogolit. Colac peste pupăză, Consiliul General vedem că nu este funcțional”, a susținut Ciucu.

Unde a apărut blocajul

În luna ianuarie, Cezar Cobianu, consilier general din partea REPER, a murit.

Pe 29 ianuarie, Consiliul General a adoptat o hotărâre de încetare a mandatului său și vacantare a postului. La următoarea ședință, trebuia validat un nou consilier din partea REPER, Georgiana Diță. De validarea ei, depinde majoritatea în Consiliul General.

Astfel a început blocajul. PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei au împreună 27 de consilieri. PSD, AUR și PUSL au tot 27.

Dacă Georgiana Didiță de la REPER depunea jurământul, atunci PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei aveau 28 de consilieri – majoritatea anunțată de primarul Ciprian Ciucu.

În luna februarie, au fost programate 4 ședințe de Consiliu General, dar 3 nu s-au ținut fiindcă nu a fost cvorum. La ședințele convocate de primarul Ciucu a lipsit AUR și PSD, iar la cele convocate de consilierii PSD a lipsit opoziția. La singura ședință CGMB care a avut loc, pe 17 februarie, a fost cvorum, dar proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi.

Pentru a exista cvorum este nevoie de 28 de consilieri, dar în acest moment fiecare parte ar doar 27 de consilieri, astfel că ședințele Consiliului General nu se pot desfășura dacă nu se ajunge la o înțelegere.

O nouă ședință convocată de PSD pe 10 martie

Grupul de consilieri PSD a convocat o nouă ședință de Consiliu General pe 10 martie. Deocamdată, pe ordinea de zi sunt doar două proiecte: cel cu gigacaloria și cel cu transferul bulevardelor de la Primăria Capitalei la Sectorul 4.

Daniel Băluță spune însă că va introduce și proiecte care se află pe ordinea de zi a ședinței convocate de primarul Ciprian Ciucu. Mai puțin auditul cerut de Ciucu la STB și depunerea jurământului consilierului general de la Reper, pe postul rămas vacant.

Când se poate dizolva Consiliul General

Potrivit Codului Administrativ, absența nemotivată la 3 ședințe ordinare consecutive duce la încetarea mandatului consilierului local, înainte de termen.

Deocamdată au absentat de două ori consilierii AUR și PSD și o dată cei de la PNL, USR, PMP, FD.

Tot potrivit Codului administrativ, Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept în următoarele situații:

în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

„Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului”, se mai arată în lege.