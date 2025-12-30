Ședință cu scântei la banca centrală a SUA pentru aprobarea măsurii cerute insistent de Donald Trump

Rezerva Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite, a fost de acord să reducă ratele dobânzilor la ședința sa din decembrie doar după o dezbatere extrem de nuanțată privind riscurile cu care se confruntă economia americană în prezent, potrivit minutei celei mai recente sesiuni desfășurate pe parcursul a două zile, relatează Reuters.

Președintele Donald Trump a cerut în mod repetat Fed de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial al său în ianuarie să reducă dobânzile de referință pentru a stimula creșterea economică. El a criticat în termeni duri Rezerva Federală pentru lipsa de acțiune în acest sens și l-a insultat în mod repetat pe președintele ei, Jerome Powell, pe care l-a amenințat inclusiv cu concedierea.

Chiar și unii dintre cei care au susținut reducerea dobânzii la ultima ședință a Fed au recunoscut că „decizia a fost la limită” sau că „ar fi putut susține menținerea neschimbată a intervalului-țintă”, având în vedere riscurile diferite cu care se confruntă economia SUA, potrivit minutei publicate marți.

În baza proiecțiilor economice făcute publice abia după ședința din 9–10 decembrie, șase oficiali s-au opus categoric unei reduceri, iar doi dintre aceștia au formulat opinii divergente în calitate de membri cu drept de vot ai Comitetului Federal pentru Operațiuni de Piață Deschisă (FOMC).

„Majoritatea participanților” au sprijinit în cele din urmă o reducere, iar „unii” au susținut că aceasta reprezenta o strategie adecvată, orientată spre viitor, „care ar ajuta la stabilizarea pieței muncii” după o încetinire recentă a creării de locuri de muncă.

Alții, însă, „și-au exprimat îngrijorarea că progresul către obiectivul comitetului privind inflația de 2% a stagnat”.

Dezbateri neobișnuite la Rezerva Federală a SUA

„Unii participanți au sugerat că, în baza perspectivelor lor economice, ar fi probabil adecvat să se mențină intervalul-țintă neschimbat pentru o anumită perioadă după reducerea acestuia la această ședință”, se arată în minută într-o referință la o dezbatere în care oficialii au formulat opinii divergente atât în favoarea unei politici monetare mai restrictive, cât și a uneia mai relaxate – un rezultat neobișnuit pentru banca centrală, care s-a produs acum la două ședințe consecutive.

Reducerea cu un sfert de punct procentual a dobânzii, aprobată în decembrie, a coborât rata de referință a Fed la un interval cuprins între 3,5% și 3,75%, a treia mișcare consecutivă a băncii centrale, după ce oficialii au convenit că încetinirea creării lunare de locuri de muncă și creșterea șomajului justificau o politică monetară ușor mai puțin restrictivă.

Însă, pe măsură ce ratele au scăzut și s-au apropiat de un nivel neutru – care nu descurajează și nici nu stimulează investițiile și cheltuielile – opiniile din cadrul Fed au devenit mai divizate în privința amplorii viitoarelor reduceri. Noile proiecții publicate după ședința din decembrie indică o singură reducere a dobânzii așteptată anul viitor, în timp ce formularea din noua declarație de politică monetară sugerează că Fed va rămâne momentan probabil în așteptare, până când noile date vor arăta fie că inflația scade din nou, fie că șomajul crește mai mult decât se anticipa.

Lipsa datelor oficiale pe durata blocajului guvernamental de 43 de zile – un gol informațional care încă nu a fost complet acoperit – a continuat să influențeze perspectivele și opiniile factorilor de decizie privind gestionarea riscurilor.

Unii dintre cei care s-au opus sau au fost sceptici față de cea mai recentă reducere „au sugerat că apariția unei cantități considerabile de date privind piața muncii și inflația în perioada dintre ședințe ar fi utilă pentru a evalua dacă o reducere a dobânzii era justificată”.

Următoarea ședință a Fed va avea loc pe 27–28 ianuarie, iar investitorii se așteaptă în prezent ca banca centrală să mențină neschimbată rata sa de referință.