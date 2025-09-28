Șeful Comitetului Militar al NATO: Suntem pregătiți pentru varianta unei retrageri a SUA de pe flancul estic

NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfășurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

‘Pentru Statele Unite, NATO este importantă și nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianță militară’, a spus Cavo Dragone la o conferință de presă, estimând legitim ca un aliat să își reorienteze resursele în funcție de amenințările pe care le percepe la adresa sa.

‘Să presupunem că există (o amenințare) dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parțială (a SUA din Europa), dar nu la o abandonare a NATO’, a explicat amiralul italian.

Întrebat dacă la această reuniune a Comitetului Militar al NATO a fost discutată posibilitatea modificării standardelor de răspuns față de aeronavele sau dronele ostile intrate în spațiul aerian al NATO, referire la astfel de aparate rusești, el a amintit că pentru protejarea flancului estic va fi lansată inițiativa ‘Santinela Estului’.

‘Orice amenințare la adresa spațiului aerian, terestru sau maritim al NATO va primi un răspuns ferm și proporțional. Suntem pregătiți. Nu ar trebui să existe nicio îndoială’ la acest capitol, a indicat amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

Operațiunea ‘Santinela Estului’ își propune să intensifice patrulele aeriene și prezența generală de-a lungul frontierei de est, în urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian polonez și românesc și, ulterior, a încălcării spațiului aerian eston de către trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 pe 19 septembrie, incidente pe care Cavo Dragone le-a descris drept ‘comportament imprudent’ din partea Rusiei.

Pe de altă parte, comandantul-șef al armatei letone, generalul Kaspars Pudans, care a participat și el la conferința de presă, a declarat că Letonia, la fel cum a anunțat anterior și Estonia vecină, ar fi dispusă să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare, el susținând că o asemenea măsură ar transmite ‘un semnal de descurajare destul de credibil și va fi un semnal de securitate pentru societăților noastre’.