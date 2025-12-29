Șoferii care vor încălca limita de viteză de 50 km/h vor risca închisoarea în Franța

Indicator cu limita de viteză de 50 km/h pe o șosea din Franța, FOTO: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / AFP / Profimedia Images

Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit o infracțiune care poate duce chiar și la închisoare, informează luni agenția EFE, citată de Agerpres.

Noua reglementare, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, prevede că cei care încalcă legea pot fi condamnați cu până la trei luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro.

În plus, infracțiunea va fi consemnată în cazierul judiciar, cu potențialele consecințe pe care acest lucru le poate avea asupra vieții civile.

Până în prezent, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră în zonele în care este impusă se pedepsea cu amenzi de până la 1.500 de euro, pe lângă pierderea a șase puncte de pe permisul de conducere. Abia în caz de recidivă, contravenientul comitea o infracțiune.

Cu toate acestea, potrivit Delegației Interministeriale pentru Siguranța Rutieră, acest mecanism de sancționare nu a fost „adaptat la gravitatea și frecvența în creștere a infracțiunilor” și, prin urmare, s-a decis înăsprirea lui.

În 2024, în Franța au fost înregistrate 63.217 încălcări ale regulilor de viteză de peste 50 de kilometri pe oră, ceea ce reprezintă o creștere de 69% față de 2017, potrivit Departamentului pentru Siguranță Rutieră.

Viteza excesivă este considerată a doua cauză a accidentelor rutiere mortale. Anul trecut Franța a înregistrat 3.190 de decese puse pe seama excesului de viteză.