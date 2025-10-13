STUDIU: Lichidele care prelungesc viața și previn bolile. Ce combo beau cei mai longevivi oameni din lume

Oamenii care au consumat aproximativ 7-8 băuturi în total pe zi, incluzând cafea, ceai și apă, au avut cel mai mic risc general de mortalitate/Foto: Shutterstock

Persoanele care combină apa cu cafea și ceai, într-un anumit raport, trăiesc mai mult și se îmbolnăvesc mai rar de boli cronice, potrivit unui nou studiu. National Institutes of Health din SUA (NIH) confirmă că nivelul de hidratare din organism influențează vârsta biologică, iar persoanele bine hidratate îmbătrânesc mai lent decât cele deshidratate. Cercetătorii au dezvăluit că formula optimă e de șapte-opt băuturi pe zi, două părți cafea la trei părți ceai, plus apă plată.

Un studiu publicat în British Journal of Nutrition a urmărit, timp de 13 ani, peste 182.000 de adulți înregistrați în cadrul UK Biobank, cea mai mare bază de date biomedicale din Marea Britanie. Participanții au completat chestionare alimentare detaliate, iar pe baza acestora s-a calculat aportul zilnic de cafea, ceai și apă. Persoanele care consumau 7-8 băuturi pe zi, dintr-un mix de cafea, ceai și apă plată, aveau un risc cu 28% mai mic de deces din orice cauză față de cei care beau mai puțin de patru băuturi zilnic.

„Oamenii care au consumat aproximativ 7-8 băuturi în total pe zi, incluzând cafea, ceai și apă, au avut cel mai mic risc general de mortalitate. Iar combinația cea mai protectoare nu era formată dintr-o singură băutură, ci dintr-un amestec echilibrat, aproximativ un raport de 2:3 între cafea și ceai. Această combinație a fost asociată cu cel mai scăzut risc de deces din toate cauzele și prin mai multe boli majore, inclusiv afecțiuni cardiace și digestive,” a precizat dr. Thomas M. Holland, medic și cercetător cu master în științe, lector la Institutul RUSH pentru Îmbătrânire Sănătoasă, Colegiul Medical Rush.

Sodiul seric dezvăluie vârsta biologică

Un alt studiu amplu al National Institutes of Health din SUA (NIH) și publicat în eBioMedicine, a analizat legătura dintre hidratare și longevitate. Cercetătorii au studiat date medicale de la peste 11.000 de adulți, din cadrul studiului Atherosclerosis Risk in Communities și după ce au măsurat nivelurile de sodiu seric (cantitatea de sodiu raportat la volumul de apă din sânge), au descoperit că acest indicator prezice viteza de îmbătrânire.

Nivelul seric al sodiului tinde să crească atunci când aportul de lichide este insuficient. Conform Mayo Clinic, intervalul normal se situează între 135 și 146 milliechivalenți pe litru (mEq/L).

Cercetătorii de la NIH au observat că persoanele cu valori ale sodiului peste 142 mEq/L (încă în limite considerate normale) prezentau o probabilitate cu 10–15% mai mare de a fi mai vârstnice din punct de vedere biologic, decât vârsta lor cronologică. În plus, aveau un risc cu 64% mai ridicat de a dezvolta afecțiuni cronice precum insuficiența cardiacă, accident vascular cerebral, diabet sau demență.

Pentru cei cu valori de peste 144 mEq/L, riscul de îmbătrânire biologică accelerată era cu 50% mai mare, iar cel de deces prematur cu 21% mai crescut.

În schimb, adulții cu niveluri ale sodiului seric cuprinse între 138 și 140 mEq/L prezentau cel mai scăzut risc de boli cronice.

„Rezultatele sugerează că o hidratare corespunzătoare poate încetini procesul de îmbătrânire și poate prelungi durata de viață sănătoasă. Un conținut scăzut de apă în organism este principalul factor care determină creșterea nivelului seric al sodiului, motiv pentru care menținerea unei bune hidratări poate preveni sau întârzia apariția bolilor cronice,” a explicat dr. Natalia Dmitrieva, cercetătoare în cadrul Laboratory of Cardiovascular Regenerative Medicine la NHLBI din SUA și autoare principală a studiului.

Cercetarea a pornit de la un experiment realizat pe șoareci, care a arătat că restricția de apă pe tot parcursul vieții le-a redus durata de viață cu aproximativ șase luni, echivalentul a circa 15 ani la oameni. În cazul subiecților umani, vârsta biologică a fost estimată pe baza a 15 biomarkeri care evaluează funcționarea principalelor sisteme ale organismului: cardiovascular, renal, respirator, metabolic, imunitar și inflamator.

De ce sunt benefice cafeaua și ceaiul?

„Cafeaua conține compuși precum flavonoizi, acizi clorogenici și trigonelină, toate putând îmbunătăți sensibilitatea la insulină și reduce inflamația. Ceaiul contribuie, de asemenea, cu catechine și alți flavonoizi, care susțin funcția vasculară și ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge. Împreună, aceste băuturi au potențialul de a acționa sinergic, fiecare amplificând beneficiile celeilalte,” a detaliat dr. Thomas M. Holland.

O meta-analiză publicată în 2021, care a reunit date din numeroase studii despre consumul de cafea, a concluzionat că o cantitate de până la patru cești de cafea pe zi e considerată sigură și poate chiar să protejeze sănătatea. Cercetătorii au descoperit că un consum moderat de cafea poate reduce riscul de afecțiuni asociate cu inflamația și stresul oxidativ, precum obezitatea, sindromul metabolic și diabetul de tip 2. În plus, cei care beau regulat cafea par să aibă o incidență mai scăzută a mai multor tipuri de cancer și o rată generală a mortalității mai mică.

Ceaiul are, la rândul său, o serie de beneficii demonstrate, cum ar fi prevenirea aterosclerozei și a bolii coronariene, efecte anti-îmbătrânire, reducerea riscului de diabet de tip 2. Dovezile sunt în mare parte observaționale, adică nu pot stabili o relație cauzală directă, dar există zeci de studii cu aceleași concluzii.

„Este o lucrare observațională interesantă și bine concepută, cu un număr extrem de mare de participanți și mai multe înregistrări dietetice de 24 de ore. Studiul a ținut cont de factori de stil de viață, afecțiuni medicale și alte componente alimentare,” a menționat dr. Eamon Laird, specialist în nutriție la Atlantic Technological University din Irlanda.

Cu toate acestea, nutriționistul atrage atenția că relația observată ar putea fi influențată de alți factori. Persoanele care beau mai des cafea sau ceai tind, de exemplu, să evite băuturile îndulcite ori alcoolul, o alegere mai sănătoasă în sine. În plus, este posibil ca aceste persoane să aibă un nivel socio-economic mai ridicat, să fie mai active fizic și să beneficieze de un acces mai bun la servicii medicale. Pentru a clarifica legătura reală, sunt necesare studii suplimentare.

Cantitatea optimă de cafea și ceai

Cercetătorii britanici au observat că efectele pozitive ale cafelei și ceaiului se opresc la aproximativ șapte-opt băuturi pe zi. Dincolo de această limită, cofeina suplimentară începe să crească riscul cardiovascular.

„Prea multă cofeină poate crește tensiunea arterială, accelera ritmul cardiac și interfera cu absorbția mineralelor. În termeni generali, punctul optim pare să fie în jur de șapte până la opt băuturi pe zi, cu un amestec din toate cele trei băuturi,” a atenționat dr. Thomas M. Holland.

Dr. Eamon Laird atrage atenția și asupra altor posibile riscuri. Ceaiurile ambalate în plicuri din plastic pot elibera microplastice și nanoplastice atunci când sunt infuzate în apă fierbinte, iar în cazul cafelei, acrilamida, o substanță care se formează natural la prăjirea boabelor, este potențial cancerigenă în cantități mari. Așadar, ca întotdeauna în nutriție, este vorba despre moderație.

Ce beau cei mai longevivi oameni din lume

Dan Buettner, fondatorul inițiativei Blue Zones, care a identificat cele mai longevive comunități din lume, are un răspuns simplu când e întrebat ce beau oamenii care trăiesc cel mai mult: „Apa curată este cea mai bună băutură pentru longevitate de pe pământ.”

În regiunile considerate „albastre” (Okinawa, Sardinia, Ikaria, Nicoya și Loma Linda) apa e o parte firească a rutinei zilnice.

Dr. Richard Johnson de la University of Colorado School of Medicine a comentat rezultatele studiului NIH, subliniind că cea mai impresionantă descoperire este că riscul de boli cronice și îmbătrânire este evident chiar și la indivizii care au niveluri de sodiu seric la limita superioară a intervalului «normal».

„Datele arată că limitele considerate normale pentru sodiu ar putea fi, de fapt, prea ridicate, un semn că populația generală nu se hidratează corespunzător,” a conchis medicul.

Potrivit mai multor studii citate de cercetătorii NIH, aproximativ jumătate dintre oameni nu ating aportul zilnic recomandat de apă.

Recomandări concrete

Potrivit National Academy of Medicine din Statele Unite, aportul zilnic recomandat este de aproximativ 2,7 litri pentru femei și 3,7 litri pentru bărbați. Cantitatea include toate lichidele, dar și alimentele bogate în apă (fructe, legume, supe). Cum, în medie, aproximativ 80% din apă provine din băuturi și restul din alimente, asta înseamnă circa nouă cești pe zi pentru femei și 12 cești și jumătate pentru bărbați.

Corpul uman este format în proporție de peste 50% din apă, necesară pentru digestie, producerea de hormoni și neurotransmițători, transportul oxigenului.

Dr. Howard Sesso, profesor la Harvard Medical School, consideră că studiul NIH aduce dovezi serioase privind legătura dintre hidratarea adecvată și riscul mai scăzut de mortalitate. Specialistul remarcă însă că ar fi fost utilă corelarea nivelului de sodiu din sânge cu date concrete despre consumul efectiv de apă al participanților.

„Scopul este de a ne asigura că pacienții consumă suficiente lichide, ținând cont în același timp de factori precum medicația, care poate favoriza pierderea de fluide. Medicii trebuie să respecte planul de tratament al fiecărui pacient, de exemplu, în insuficiența cardiacă, aportul de lichide trebuie limitat,” a declarat dr. Manfred Boehm, directorul Laboratory of Cardiovascular Regenerative Medicine și coautor al studiului NIH.

Nivelul de sodiu seric reflectă toate lichidele consumate, de la apă, cafea și ceai până la sucuri sau fructe și legume bogate în apă, și poate fi verificat ușor printr-un simplu test de sânge.

Potrivit Nataliei Dmitrieva, persoanele cu valori de 142 mEq/L sau mai mari ar trebui să-și evalueze cu atenție aportul zilnic de lichide.