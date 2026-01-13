SUA au atacat o ambarcațiune cu un avion secret care arăta ca unul civil. De ce este interzis

Armata americană a folosit un avion secret deghizat în aeronavă civilă în timpul primului său atac împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, care a făcut 11 morți în septembrie, notează The New York Times și France Presse.

Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit ziarului american, dreptul internațional umanitar interzicând „perfidia”, care constă în special în a induce în eroare adversarul pretinzând că ai statutul de civil.

Legile conflictelor armate interzic combatanților să se prefacă drept civili pentru a-și păcăli adversarii să-și lase garda jos, apoi să-i atace și să-i ucidă. Aceasta este o crimă de război numită „perfidie”.

Generalul-maior în retragere Steven J. Lepper, fost judecător adjunct al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, a declarat că, dacă aeronava ar fi fost vopsită într-un mod care să-i ascundă natura militară și s-ar fi apropiat suficient de mult încât oamenii de pe barcă să o poată vedea – păcălindu-i să nu-și dea seama că ar trebui să ia măsuri evazive sau să se predea pentru a supraviețui – aceasta ar fi fost o crimă de război conform standardelor conflictelor armate.

„Ascunderea identității este un element al perfidiei. Dacă aeronava care zboară deasupra nu poate fi identificată ca aeronavă de luptă, nu ar trebui să se angajeze în activități de luptă”, a spus el, potrivit NYT.

Din septembrie, Statele Unite conduc o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcațiuni, prezentate de Washington ca aparținând traficanților de droguri, care au provocat peste 100 de morți în Caraibe și Pacific.

Administrația lui Donald Trump nu a furnizat niciodată vreo dovadă că navele vizate erau efectiv implicate în vreun trafic.

Prima dintre aceste lovituri a fost anunțată pe 2 septembrie de președintele american și a provocat, potrivit acestuia, unsprezece morți.

Citând oficiali familiarizați cu dosarul, New York Times scrie că această lovitură a fost realizată de un avion deghizat în aparat civil, care transporta muniția în interiorul fuselajului și nu în mod vizibil sub aripi. Forțele americane au lansat apoi o a doua salvă asupra navei deja lovite, ucigând supraviețuitorii.

Acest dublu atac a fost calificat de către aleși ca fiind o crimă de război.

De atunci, armata a recurs la aparate militare recunoscute, inclusiv drone, pentru aceste operațiuni, precizează cotidianul newyorkez.