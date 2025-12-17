SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză pacea. Trei opțiuni luate în calcul

Washingtonul pregătește o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc pentru a spori presiunea asupra Moscovei în cazul în care va refuza un acord de pace cu Ucraina, a relatat Bloomberg News, pe surse, potrivit Reuters.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că președintele american Donald Trump nu a luat nicio decizie nouă cu privire la sancțiuni.

„Este rolul agențiilor să pregătească opțiuni pentru președintele ca să le execute”, a explicat oficialul.

Sunt luate în calcul trei opțiuni

Bloomberg a scris că SUA ia în considerare trei opțiuni, inclusiv posibilitatea de a viza navele din așa-numita flotă din umbră a Rusiei, alcătuită din tancuri petroliere folosite în export, precum și pe comercianții care facilitează aceste tranzacții.

Este posibil să fie anunțate noile măsuri încă din această săptămână, potrivit publicației, iar secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a discutat chestiunea cu un grup de ambasadori.

„Este în mod explicit fals să se concluzioneze că au fost luate decizii cu privire la viitoarele sancțiuni împotriva Rusiei. Așa cum am spus de luni de zile, toate opțiunile rămân pe masă în sprijinul eforturilor neobosite ale președintelui Trump de a opri crimele fără sens și de a realiza o pace durabilă”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei.

Întrebat despre articolul din Bloomberg, Kremlinul a spus că nu a văzut articolul, dar că orice sancțiuni dăunează eforturilor de a remedia relațiile dintre SUA și Rusia.

Tot miercuri, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează negocierile. Liderul rus și-a exprimat încrederea că obiectivele „operațiunii militare speciale”, sintagma folosită de Kremlin în privința războiului din Ucraina, „vor fi atinse”.

„Astăzi, am auzit încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său de miercuri seară, citat de France 24.