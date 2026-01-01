SuperLiga: Ce adversare vor avea FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în cantonamentul de iarnă

SuperLiga a intrat într-o scurtă pauză competițională și se va relua din weekendul 17-18 ianuarie, cu etapa a 22-a a sezonului regulat.

După câteva zile de repaus, majoritatea echipelor se vor reuni la începutul săptămânii viitoare (de luni, 5 ianuarie) și, ulterior, vor merge în cantonamente pentru a se pregăti pentru a doua jumătate a acestui sezon, care se anunță una aprigă, scrie DigiSport.ro.

În aceste stagii de pregătire, FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova vor avea parte de câteva meciuri amicale tari.

FCSB, și de această dată, va merge iarna într-un cantonament în Turcia, iar în acest stagiu va juca un singur meci amical: împotriva lui Beșiktaș, una dintre marile forțe ale fotbalului din Turcia.

La fel ca FCSB, și Dinamo a ales să-și stabilească cantonamentul de iarnă în Turcia, mai exact în Antalya. În acest stagiu de pregătire, „Câinii” pregătiți de Zeljko Kopic vor juca două partide amicale: împotriva elvețienilor de la Young Boys Berna (pe 7 ianuarie) și sud-coreenilor de la Gangwon FC (pe 11 ianuarie).

Dacă anul trecut a efectuat cantonamentul de iarnă în Dubai, Rapid a preferat de această dată să meargă în Turcia. Giuleștenii, care se vor pregăti în stațiunea Belek, vor juca două meciuri de pregătire aici: împotriva polonezilor de la Wisla Plock și bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia.

Universitatea Craiova, actualul lider al ierarhiei din SuperLigă, se va pregăti tot în Turcia, la fel ca rivalele FCSB, Dinamo și Rapid. Aici, oltenii au programate două amicale tari: contra turcilor de la Konyaspor (7 ianuarie) și nemților de la VfB Stuttgart (10 ianuarie).