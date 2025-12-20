SuperLiga: Tensiuni în vestiarul unei echipe, jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul

Tribuna la un meci jucat acasă de Unirea Slobozia. Foto: Facebook / AFC Unirea 04 Slobozia

La Unirea Slobozia au început să apară tensiunile, după ce echipa a intrat într-o criză de rezultate, scrie Prima Sport.

Parcursul sportiv a provocat o ruptură evidentă între vestiar şi staff-ul tehnic, iar relaţia cu antrenorul Andrei Prepeliţă pare iremediabil compromisă, potrivit sursei citate. Seria negativă a împins echipa într-un blocaj total, iar nemulţumirile jucătorilor au ieşit la suprafaţă.

Formaţia ialomiţeană traversează cea mai slabă perioadă a sezonului. A ajuns la nouă eşecuri consecutive în SuperLigă şi la zece etape fără victorie. Ultimul succes datează din 21 septembrie, 1-0 cu Petrolul, iar de atunci au trecut aproape trei luni fără puncte.

Deşi conducerea, prin Ilie Lemnaru, a transmis public că are încredere în cuplul Andrei Prepeliţă – Jean Vlădoiu, situaţia din interior spune altceva. O parte consistentă a lotului nu mai acceptă actuala conducere tehnică şi a formulat un ultimatum dur: fie pleacă antrenorul, fie vor pleca jucătorii.

Comunicarea dintre cele două tabere este aproape inexistentă. Au existat schimburi de replici în timpul meciurilor, reproşuri directe şi conflicte deschise, mai ales între Prepeliţă şi fotbaliştii cu experienţă, potrivit sport.ro.

Mai mulţi jucători consideră că schimbarea staff-ului este singura soluţie. Lipsa de coeziune şi rezultatele slabe au adâncit ruptura, iar echipa nu mai funcţionează ca un grup unit.

Conducerea ezită să ia o decizie din motive financiare. Contractele lui Prepeliţă şi Vlădoiu prevăd clauze clare, iar o reziliere ar pune presiune serioasă pe buget.