„Taxă de horoscop” la Spitalul Judeţean Suceava. Cum explică unitatea medicală

O taxă de 10 lei pentru „eliberare documente care atestă ora naşterii” se cere introdusă la Spitalul Judeţan „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Tariful vine după ce medicii au primit în ultima perioadă tot mai multe solicitări de la persoane care vor să știe exact la ce oră s-au născut pentru a face astrograme, potrivit News.ro.

Ca să fie pusă în aplicare, taxa trebuie să fie votată de Consiliul Județean Suceava. Hotărârea se află pe ordinea de zi a ședinței CJ programate pentru marți, 23 decembrie.

Inițial, pe site-ul Spitalului Judeţean Suceava se vorbea despre o „taxă de 100 de lei pentru eliberare documente care atestă ora naşterii”. Tariful este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”.

Suma nu este însă de 100 de lei, ci de 10. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Tiberiu Brădăţan a precizat pentru News.ro că informaţiile privind valoarea de 100 de lei a acestei taxe au apărut din cauza unei erori materiale.

„De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie. Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a declarat Brădăţan pentru News.ro.

De unde a pornit această taxă

În același timp, reprezentantul unității medicale spune, referitor la solicitările părinților vizând ora exactă a naşterii, că e posibil să aibă legătură cu dorinţa de a face nişte astrograme.

„Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au aparut cu privire la acest tip de informaţie. Şi după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiu public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face mici calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”, a declarat Brădăţan.

El a explicat faptul că părinţii solicită spitalului astfel de informaţii, deşi ei ar trebui să le deţină deja, prin aceea că „este posibil să fie date care sunt mai vechi, de ordinul lunilor sau anilor, şi care în momentul de faţă se găsesc în arhiva spitalului”.

„Nu avem informaţii cu privire la momentul la care se solicită aceste date”, a adăugat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare.

Tiberiu Brădăţan a precizat că taxa de 10 lei este pentru cei care solicită specific informaţii cu privire la ora naşterii, dar această taxă este valabilă şi pentru alte informaţii care pot fi solicitate Spitalului Judeţean Suceava, de la documente cu caracter medical până la cele cu caracter personal.