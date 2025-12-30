Taxe și impozite locale 2026 Iași. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul

Consiliul Local Iași a aprobat pe 29 decembrie noile taxe și impozite locale pentru anul viitor. Pentru locuințe, ieșenii vor plăti anul viitor un impozit aproape dublu față de anul 2025, transmite Ziarul de Iași.

Primarul Mihai Chirica a propus ca baza de impozitare pentru clădirile rezidențiale să rămână aceeași ca în anul care se încheie, respectiv 0,08 la sută. Marja permisă de lege, respectiv de Codul fiscal, este cuprinsă între 0,08 și 2 la sută, iar proiectul de hotărâre privind noile taxe și impozite menționa 0,1 la sută pentru pesoanele fizice. Ulterior, la votul final, propunerea i-a fost aprobată.

Cât se va plăti în 2026 pentru un apartament din Iași

Mihai Chirica dat exemplul unui apartament pentru care impozitul pe anul 2025 a fost 180 de lei, iar în anul următor proprietarul ar trebui să plătească 375 de lei, respectiv de peste două ori mai mult. În consecință, propunerea sa a fost ca baza de impozitare să aibă creșterea minimă, cea de 0,08 la sută.

Practic, dacă pentru un apartament de trei camere, cu o suprafață de 75 mp, s-a plătit în acest an un impozit cuprins între 271 și 237 de lei, în funcție de poziționarea sa în zona centrală, semicentrală sau la periferie, impozitul va crește în 2026 la 562 lei, pentru Zona A, respectiv 495 de lei, în Zona D.

Creșterea valorii impozabile a clădirii în 2026 față de 2025, cauzată de modificarea Codului fiscal, are același efect și asupra unui apartament cu două camere și cu o suprafață utilă de 45 mp: de la 162-142 lei, impozitul va ajunge în 2026 la 337-297 de lei, în funcție de zona din oraș.

Cel mai mic salt va fi, evident, în cazul unui apartament cu o cameră: pentru o suprafață de 30 mp, impozitul va fi de aproximativ 225 de lei în zona centrală sau 198 de lei mai departe de centrul orașului.

Cine va plăti mai mult pentru mașină și cine are reducere

Cât privește impozitul pe autovehicule, primarul a făcut o comparație cu sumele pe care ieșenii le-au avut de achitat în 2025:

„La mașinile non-Euro, respectiv până la cele cu indice de poluare Euro 3, creșterea impozitului va fi în jur de 6 la sută, la mașinile cu Euro 4 creșterea va fi de 2 la sută, cele cu Euro 5 vor avea o scădere a impozitului de 5 la sută, iar cele care au Euro 6 vor avea o scădere a impozitului de 10 la sută. Deci cu cât norma de poluare e mai redusă, cu atât impozitele sunt mai mici”, a spus Chirica.

Astfel, o motocicletă sau un autoturism cu capacitatea motorului mai mică de 1.600 cmc vor aduce la bugetul local un impozit cuprins între 19,5 și 16,2 lei/ 200 cmc (plus fracțiunea din unitatea de 200 cmc). O mașină non-Euro cu motor de 1200 cmc va fi impozitată astfel cu 117 lei/ an, pe când una hibrid de aceeași capacitate, cu 97,20 lei/ an.

Motoarele de 1.601-2.000 cmc vor aduce proprietarilor impozite cu 50% mai mari decât prima categorie, respectiv între 22,10 și 18,40 lei/ 200 cmc (plus fracțiunea care depășește 1600 sau 1800 cmc). Astfel, motorul de 2000 cmc non-Euro echivalează cu un impozit anual de 297 de lei, iar cel hibrid de aceeași capacitate, 246 de lei.

Între 2001 și 2600 cmc, coeficienții au fost majorați la 92,20 lei/200 cmc pentru mașinile non-Euro – Euro 3, până la 76,30 lei pentru cele hibrid. Motorul de 2600 cmc cu norma E6 va „costa”, de exemplu, 1.011,40 lei, pe când unul la fel de mare non-euro, 1.198,60 lei.

De la 2.601 la 3.000 cmc impozitul practic se dublează (182,90-149,80 lei/ 200 cmc), iar peste 3000 cmc coeficienții cresc cu încă 75 la sută.