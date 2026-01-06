Temperaturi neobișnuite pentru a doua jumătate a lunii ianuarie. Cum arată prognoza meteo

Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni, anunţă marţi meteorologii. Până atunci însă urmează o săptămână cu temperaturi mai coborâte, arată prognoza meteo valabilă pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie.

Vremea în săptămâna 5-12 ianuarie

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale, anunță ANM, în prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În același timp, temperaturile vor fi mai ridicate în regiunile sud-estice.

Totodată, potrivit ANM, va ploua mai mult decât este normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țari, dar mai ales în regiunile vestice.

Vremea în săptămâna 12-19 ianuarie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, dar şi uşor mai coborâte, local, în nord-est şi centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Potrivit meteorologilor, cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în perioada 19-26 ianuarie

Și în această săptămână temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, anunță ANM. Diferențele cele mai mari vor fi în extremitatea de sud-est a teritoriului.

În schimb, în ceea ce privește regimul pluviometric, acesta va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Vremea va fi în continuare mai călduroasă decât este normal pentru această perioadă, însă doar în anumite zone din țară. Mai exact, potrivit ANM, „mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice”. În rest, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.