Titi Aur respinge ipoteza înaintată de un supraviețuitor al accidentului cu șapte morți: „Nu cred că este posibil”

Sunt șanse minime ca sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație să fi fost de vină pentru accidentul în care au murit șapte oameni, marți, în județul Timiș, a spus pentru HotNews pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă. Acest scenariu fusese înaintat chiar de un supraviețuitor al accidentului, care a declarat pentru presa elenă că acest sistem a blocat volanul.

Microbuzul în care se aflau grecii și care s-a ciocnit frontal cu TIR-ul este modelul Peugeot Expert Travel, produs în 2017. Reprezentanți ai Poliției Timiș au spus pentru HotNews că, în urma impactului, microbuzul a fost distrus în proporție de 90%, astfel că nu poate fi făcută o expertiză a mașinii.

Unul dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului a spus, însă, că sistemul de asistență a vehiculului, numit și „lane assist”, care ajută un vehicul să-și păstreze banda de mers, a blocat volanul și a provocat astfel pierderea controlului asupra microbuzului.

Cum e funcționează sistemul

„Nu cred că este posibil. 99,9% că nu, las o mică rezervă, dar foarte mică”, a spus pilotul Titi Aur, întrebat de HotNews dacă acest scenariu este unul plauzibil.

„Acest sistem este gândit în felul următor: să te țină pe bandă, nu să te scoată de pe banda ta și este gândit în primă fază să te anunțe că te apropii de linia din stânga sau linia din dreapta. Te anunță mai întâi acustic și cu vibrații în volan, iar în varianta mai hard, de la mașinile mai noi, sistemul trage de volan, eventual și frânează dacă este cazul, însă face asta cu o forță relativ mică, nu cu o forță mai mare decât șoferul”, a explicat Titi Aur, pentru HotNews.

Poate trage de volan, însă „cu o forță mică”

Pilotul a spus că sistemul, atunci când intervine, nu trage puternic de volan, nu trage cu forță, ci „trage puțin ca să te corecteze, dar cu condiția ca tu să fii cu mâna pe volan și nici nu trage cu o forță mai mare decât șoferul. Dacă ești neatent te reglează puțin, însă numai atât”.

El a adăugat că acest sistem de asistență se dezactivează automat în momentul în care este activată semnalizarea – fie de stânga, fie de dreapta.

„Înțelege că vrei să treci peste o linie continuă sau discontinuă, să depășești sau să virezi la stânga sau la dreapta”, a continuat Titi Aur.

El a mai spus că posibilitatea ca acest sistem să dea erori precum cele sugerate de supraviețuitorul accidentului este foarte foarte mică, „fiindcă sistemul înseamnă tehnologie și acel sistem funcționează în funcție de informațiile pe care le primește și este gândit să se oprească după ce șoferul semnalizează”.

Titi Aur a mai spus că sistemul este super-verificat și a apărut acum foarte mult timp pe mașini.

Expertul în conducere defensivă spune că un alt scenariu poate să fie legat de stilul agresiv de conducere al șoferului. „Mergea din depășire în depășire și a semnalizat dreapta pentru că revenea și imediat a dat semnal stânga, în ideea că îi va depăși și pe cei din față, nu pentru că ar fi vrut să facă la stânga să intre sub camion”.