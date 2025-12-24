Trump trimite Garda Națională în New Orleans. Sute de militari vor fi în oraș

Militari pe străzile din New Orleans, pe 4 februarie 2025, de Super Bowl / Foto: Dan Anderson/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Administrația Trump trimite 350 de soldați ai Gărzii Naționale în New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă intervenție federală în oraș. În același timp, are loc o campanie de limitare a imigrației, scrie The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat, marți, că membrii Gărzii Naționale vor sprijini partenerii federali în aplicarea legii, inclusiv Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă. Parnell a adăugat că trupele Gărzii Naționale vor fi dislocate până în februarie.

Guvernatorul Louisianei, republicanul Jeff Landry, l-a lăudat pe Donald Trump și pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, pentru desfășurarea trupelor.

„Ne va ajuta să înăsprim și mai mult măsurile împotriva violenței din New Orleans și din alte părți ale Louisianei”, a declarat Landry în cadrul unul emisiuni de la Fox News.

Criminalitatea în New Orleans, în scădere

Criticii susțin că trimiterea Gărzii Naționale nu este justificată și ar putea provoca teamă în comunitate, subliniind că, de fapt, New Orleans a înregistrat o scădere a ratelor criminalității violente, notează The Guardian.

Desfășurarea Gărzii Naționale în acest oraș condus de democrați are loc în contextul în care agenții de patrulare la frontieră desfășoară o campanie de reprimare a imigrației încă de la începutul lunii. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, agenții au arestat câteva sute de persoane în primele două săptămâni ale unei operațiuni care este de așteptat să dureze luni de zile și care are ca obiectiv 5.000 de arestări.

În septembrie, Jeff Landry îi ceruse lui Trump să trimită 1.000 de soldați în orașele din Louisiana, invocând îngrijorări legate de criminalitate. Landry l-a lăudat anterior pe Trump pentru trimiterea de trupe în alte orașe, inclusiv Washington DC și Memphis, Tennessee.

Potrivit datelor preliminare ale departamentului de poliție al orașului, New Orleans s-a îndreptat, în mare parte a anului, spre cel mai mic număr de omoruri din ultimele decenii. Au existat 97 de omucideri în 2025 până la 1 noiembrie.

În 2024 au fost 124 de omucideri, iar în 2023, 193. Jaful armat, agresiunile agravate, jafurile de mașini, împușcăturile și infracțiunile contra proprietății au înregistrat, de asemenea, o tendință de scădere.

New Orleans nu este străin de prezența membrilor Gărzii Naționale în oraș. În ianuarie, 100 de membri ai Gărzii au fost trimiși în oraș pentru a ajuta la măsurile de securitate după atacul cu camion din Ziua de Anul Nou. Garda Națională a fost, de asemenea, prezentă la marile evenimente organizate în oraș anul acesta, inclusiv Super Bowl și Mardi Gras.