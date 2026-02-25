Turcia, în alertă la granița cu Iranul: „Sunt evaluate toate scenariile negative” în cazul unui conflict cu SUA

Ankara analizează opțiunile de securitate la frontiera estică, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Turcia evaluează toate aspectele măsurilor care ar putea fi luate în cazul unui conflict între Iran și Statele Unite, a declarat miercuri o sursă diplomatică turcă, citată de Reuters.

„Sunt evaluate toate aspectele măsurilor care ar putea fi luate în cazul unei evoluții negative”, a declarat sursa citată. Ankara, membră NATO care are graniță comună cu Iranul, a precizat că se opune oricărei intervenții militare și dorește rezolvarea tensiunilor prin diplomație.

Aceasta a precizat că „sunt luate în considerare toate scenariile și se lucrează la măsurile care pot fi luate pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”, dar a subliniat că orice măsuri care ar „încălca suveranitatea Iranului” sunt „inacceptabile”. Sursa nu a furnizat detalii cu privire la măsurile evaluate.

În paralel, Iranul și Statele Unite au reluat negocierile la începutul acestei luni. Deși Teheranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune dacă va fi atacat, diplomații iranieni susțin că un acord este „la îndemână” dacă se acordă prioritate diplomației.

Anterior, biroul președinției turce pentru combaterea dezinformării a negat informațiile potrivit cărora Turcia intenționa să intre pe teritoriul iranian pentru a opri un potențial aflux de refugiați.