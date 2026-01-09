UE ia în calcul să supună WhatsApp unor reguli mai stricte în privința conținutului

WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, va fi supusă probabil unor reguli stricte privind conținutul online, vizând conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins pragul de utilizatori prevăzut în acest sens, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, vineri, potrivit Reuters.

WhatsApp a avut lunar, în medie, aproximativ 51,7 milioane de utilizatori activi ai funcției WhatsApp Channels în Uniunea Europeană, în primele șase luni ale anului 2025, depășind pragul de 45 de milioane de utilizatori prevăzut de Legea privind serviciile digitale (DSA).

DSA impune platformelor mari să ia mai multe măsuri pentru a combate conținutul ilegal și dăunător. Facebook și Instagram de la Meta, YouTube de la Google, TikTok, Temu și Linkedin de la Microsoft sunt câteva dintre companiile etichetate drept platforme online foarte mari în temeiul DSA, supuse acestei cerințe.

„Așadar, obiectivul Comisiei este de a verifica ce este de fapt mesagerie privată care nu intră sub incidența DSA și ce sunt canalele deschise care acționează mai mult ca o platformă social media, asta intrând sub incidența DSA”, a explicat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un briefing de presă zilnic.

Comisia Europeană „analizează în mod activ posibilitatea” de a introduce WhatsApp în categoria platformelor mari, a precizat el.

Companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile lor anuale globale pentru încălcări ale DSA.