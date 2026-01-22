Un gigant al jocurilor video prezent și în România anunță că va închide două studiouri și renunță la dezvoltarea a șase titluri

Compania franceză Ubisoft, prezentă cu studiouri de dezvoltare și în România, a anunțat un amplu plan de restructurare, va închide două studiouri și va renunța la dezvoltarea a șase titluri care erau în lucru.

Acțiunile Ubisoft au scăzut cu 30% după anunțuri. Ubisoft are peste 1.000 de angajați în România, unde este prezentă de mai bine de 30 de ani, la București (din 1992) și la Craiova (un studiou mult mai mic, deschis în 2008).

Compania a spus, citată de CNBC, că va închide studiourile din Halifax (Canada) și din Stockholm, iar la Abu Dhabi, Helsinki și Malmo vor fi restructurări, scrie CNBC.

Grupul are probleme financiare de mai mulți ani, vânzările au scăzut, iar valoarea de piață s-a diminuat și ea (cu 40% într-un singur an). Publicația Le Figaro scrie că Ubisoft va face o reorganizare amplă a operațiunilor sale și va aplica o descentralizare, urmând să funcționeze sub forma a cinci divizii (așa-numite case creative) specializate în diverse genuri de jocuri.

Compania va renunța totul la dezvoltarea a șase titluri, iar alte șapte jocuri vor fi gata mai târziu decât era preconizat.

Anularea acestor jocuri, precum și prelungirea termenelor de dezvoltare pentru alte șapte și amânarea unor parteneriate, duc la o depreciere a activelor cu 650 de milioane de euro, iar pentru anul fiscal curent este așteptată o pierdere operațională de un miliarde de euro.

Sursa foto: Dreamstime.com