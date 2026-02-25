Un startup european a primit 1,2 miliarde dolari finanțare pentru a pune software AI pe mașini autonome: „Trecem la faza de comercializare”

Un startup britanic de AI denumit Wayve a atras 1,2 miliarde dolari finanțare de la mai mulți producători auto și vrea ca software-ul său de condus autonom să ajungă pe cât mai multe mașini. Soft-ul este furnizat pe bază de licență, iar Wayve este unul dintre puținele startup-uri europene din acest sector.

Wayve, evaluată la 8,6 miliarde dolari, furnizează ceea ce CEO-ul, Alex Kendall numește opțiunea neconvențională în conducerea autonomă, atât ca abordare tehnologică, cât și ca model de afaceri.

Compania are sediul la Londra, iar printre investitorii tech se numără Nvidia, Microsoft și Uber. Despre runda de finanțare au scris și publicații precum Reuters și New York Times.

„Noi am adoptat o perspectivă foarte neconvențională pe partea de tehnologie. Am fost primii care am construit învățare profundă end-to-end pentru condusul autonom și am deschis acest drum”, spune CEO, citat de TechCrunch.

Compania a anunțat că software-ul său de conducere autonomă va fi integrat pentru început în mașini Mercedes-Benz, Stellantis și Nissan, atât pe servicii de tip „robotaxi”, cât și pe mașini care vor fi utilizate de persoane fizice.

„Wayve trece de la etapa de cercetare și dezvoltare, la faza de comercializare”, a spus Alex Kendall, citat de Financial Times. „Avem parteneriate, avem sprijinul strategic, dar deținem și capitalul de care avem nevoie pentru a licenția software ce va fi instalat în vehicule care pot fi operate pentru mai mult de zece ani”, a mai spus șeful companiei.

Miza este instalarea soft-ului pe taxiuri autonome care ar trebui să circule pe viitor în Londra și în alte mari orașe, iar Wayve va concura cu companii precum Waymo și Baidu.

Uber are în plan să investească într-o flotă de „robotaxiuri” ce vor avea la bază software-ul Wayve, servicii care vor fi lansate în 10 orașe din mai multe țări, pe listă fiind și Londra.

Wayve își construiește sistemele AI folosind cipuri Nvidia care rulează pe serviciul de cloud Azure de la Microsoft.

Wayve are un model de business diferit de Waymo și nu-și propune să fie operatorul sistemului de asistență la condus și nici nu are în plan să construiască vehicule livrate „la pachet” cu propriul software, așa cum face Tesla. În schimb, compania își vinde sistemele de AI către constructori auto, dar și către companii de ride-sharing.

Șefii companiei spun că acesta este modelul de afaceri cu cel mai mare potențial pe piețele către care se adresează.

