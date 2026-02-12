„Un tip suprasubvenționat”. Ironizat de Macron în fața industriașilor europeni, Musk i-a dat rapid replica

Președintele francez se întâlnește cu mai mulți oameni de afaceri, inclusiv cu Elon Musk, în cadrul celei de-a 6-a ediții a summitului „Choose France” la Palatul Versailles, lângă Paris, pe 15 mai 2023. FOTO: Eliot Blondet / Pool / Bestimage / Profimedia

Emmanuel Macron l-a invocat miercuri, pentru a apăra investițiile publice europene în domeniul industrial, pe miliardarul american Elon Musk, despre care a spus că este „un tip suprasubvenționat” de către statul federal american pentru sistemul său de comunicații prin sateliți Starlink, ironia președintelui francez atrăgând rapid replica celui mai bogat om din lume, scrie AFP.

În fața unui public format din industriași europeni la Anvers, în Belgia, liderul de la Palatul Élysée și-a dezvoltat pledoaria pentru o „preferință europeană” și pentru investiții masive în sectoarele viitorului, care, în opinia lui, ar trebui finanțate în special prin împrumuturi comune ale Uniunii Europene.

„Dacă ne uităm la Statele Unite, există foarte mulți bani privați”, „dar există și foarte mulți bani publici”, în special în domeniul energiei sau al spațiului, a afirmat președintele francez.

„Toată lumea este fascinată de Starlink”, „dar dacă suntem lucizi, domnul Musk este probabil una dintre persoanele din lume care a încasat cele mai multe miliarde de dolari de la contribuabilii americani”, a spus el.

„Elon Musk este, înainte de toate, un tip suprasubvenționat” de către statul federal, a adăugat liderul francez.

„Vestea bună este că acest lucru l-a făcut extrem de inovator. Și a devenit competitiv datorită acestei abordări americane”, a insistat Emmanuel Macron, arătând că și europenii trebuie să urmeze o asemenea cale astfel încât ei să facă față „cursei” cu Statele Unite sau China.

Elon Musk nu a întârziat să-i răspundă președintelui francez, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, deținută de miliardar. Musk a afirmat că cei mai subvenționați de către stat sunt „concurenții” săi, „în special din Europa”.

„Dacă adunați toate finanțările publice primite vreodată de Tesla și SpaceX, acestea reprezintă doar aproximativ 1% din valoarea cumulată a acestor companii”, a susținut Musk, referindu-se la firma de mașini electrice, respectiv la cea din domeniul spațial pe care el le-a fondat.

„În schimb, dacă faceți același lucru cu principalele companii aerospațiale americane și europene, banii publici pe care i-au primit depășesc 100% din valoarea lor!”, a mai afirmat proprietarul companiilor X, Tesla, Starlink și SpaceX.