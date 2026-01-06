Un ton a fost vândut la o licitație din Tokyo cu 3,2 milioane de dolari

Un ton roșu prins în largul insulei Oma, prefectura Aomori, a atins un nivel record la prima licitație din 2026, desfășurată la piața angro de pește Toyosu din cartierul Koto din Tokyo, în dimineața zilei de 5 ianuarie, scrie Asahi Shimbun.

Kiyomura, compania care operează lanțul de restaurante Sushizanmai, a plasat o ofertă câștigătoare de 510,3 milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) pentru tonul de 243 de kilograme. Noul record a depășit considerabil recordul anterior de 333,6 milioane de yeni, stabilit în 2019.

„Sunt atât de surprins. Mă gândeam că s-ar putea ajunge undeva la 400 de milioane de yeni”, a declarat președintele Kiyomura, Kiyoshi Kimura „Sper că mulți oameni se vor bucura de ton și se vor simți plini de energie.”

Aceasta a marcat, de asemenea, prima dată când Kiyomura a câștigat licitația în ultimii șase ani. Angrosistul intermediar Yamayuki a licitat și el în numele Grupului Onodera , care operează restaurantele de sushi de lux Ginza Onodera.

Atmosfera pieței a devenit electrizantă de entuziasm și surpriză, deoarece războiul ofertelor dintre Yamayuki și Kiyomura a dus prețul în sus după începerea licitației la ora 5:10 dimineața.

Licitațiile câștigătoare pentru primul ton la licitația de Anul Nou au înregistrat o tendință ascendentă în ultimii ani, după ce au scăzut temporar în timpul apogeului pandemiei de COVID-19. Cea mai mare ofertă de anul trecut a fost de 207 milioane de yeni.

Tonul Oma este cunoscut pe scară largă pentru calitatea sa excepțională, iar premiul va fi servit în restaurantele Sushizanmai din întreaga țară începând de astăzi, la prețuri cuprinse între 398 și 598 de yeni pe bucată, fără taxe.

Prima licitație a anului de la piața Toyosu a înregistrat, de asemenea, un nou record stabilit pentru ariciul de mare violet din Hakodate, Hokkaido, cu o licitație maximă de 35 de milioane de yeni pentru 400 de grame. Aceasta reprezintă un salt uriaș față de 7 milioane de yeni de anul trecut.