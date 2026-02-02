Una dintre cele mai mari investiții din AI este sub semnul întrebării – Ce se poate întâmpla cu înțelegerea dintre doi giganți tech

Ultimele zile au fost foarte agitate în domeniul investițiilor în domeniul inteligenței artificiale, după ce presa a scris că ar putea „pica” o investiție de 100 miliarde dolari a Nvidia în OpenAI. Șeful Nvidia a încercat să risipească îndoielile, însă nu a reușit în totalitate. Ce întrebare rămâne.

Nvidia anunțase în septembrie 2025 că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI și va furniza companiei cipuri pentru centre de date, marcând o alianță între doi dintre cei mai vizibili jucători din cursa globală a inteligenței artificiale.

Sâmbătă, Wall Street Journal scria că investiția este sub semnul întrebării și că șefii Nvidia au nemulțumiri legate de viitorul parteneriat.

Jensen Huang, CEO al Nvidia, spunea în weekend că gigantul va participa la cea mai recentă rundă de finanțare a OpenAI, pe care a descris-o drept „posibil cea mai mare investiție pe care am făcut-o vreodată”. Întrebat dacă există neînțelegeri cu OpenAI, el a catalogat zvonurile ca fiind „prostii”.

„Vom investi foarte mulți bani”, le-a spus Huang jurnaliștilor, sâmbătă, în timpul unei vizite la Taipei (Taiwan). „Cred în OpenAI. Munca pe care o fac ei este incredibilă. Este una dintre cele mai influente companii ale timpurilor noastre.” Huang NU a precizat însă suma exactă pe care compania o va pune „la bătaie”, dar a spus că va fi „uriașă”, scrie Bloomberg, citată de Yahoo News.

Tocmai faptul că șeful Nvidia nu a spus o sumă, lăsând impresia că parteneriatul va fi sub cele 100 miliarde anunțate în toamnă, a făcut ca acțiunile Nvidia să scadă luni cu 2%, a spus un analist citat de CNBC. Sunt prea multe îndoieli și rămâne marea întrebare: care va fi suma investită în OpenAI și cu cât va scădea față de suta de miliarde promisă.

Acordul semnat în toamnă oferea producătorului de cipuri Nvidia o participație financiară în cea mai importantă companie de AI din lume, care este deja un client esențial. ChatGPT este folosit săptămânal de peste 800 de milioane de useri.

În baza acelui acord, dacă părțile ajung la o înțelegere definitivă pentru ca OpenAI să achiziționeze sistemele Nvidia, această companie va investi inițial 10 miliarde de dolari, spunea o sursă apropiată discuțiilor.

Îngrijorările nu au pornit însă de nicăieri. Șeful Nvidia le-a spus la final de 2025 unor asociați din industrie că investiția de 100 de miliarde de dolari nu reprezenta un angajament ferm și nici nu fusese finalizată, mai notează CNBC.

Nu doar atât. Șeful Nvidia a criticat lipsa de disciplină din strategia de afaceri a OpenAI și s-a arătat îngrijorat de concurența venită din partea unor rivali precum Google, deținută de Alphabet, și Anthropic, se mai spune în articolul din Wall Street Journal.