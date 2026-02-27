Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România anunță că va da afară 1200 de angajați: „Statul nu ne ajută”

Patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, amenință că va opri din liniile de producție ale combinatului și își va dezvolta divizia de trading ca să importe produse chimice, scrie Economica.net. Motivul: statul nu susține această industrie, acuză Vuza.

„În 24 februarie 2026, Guvernul României a aprobat pachetul de măsuri pentru relansarea economică, care nu conține intervenții semnificative pentru sprijinirea industriei chimice. Din planul Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv, deși industria chimică rămâne puternic afectată de costurile energiei, cu valori cu până la 300% mai mari decât în Asia (China, India, Coreea etc.), America de Nord, Țările Arabe, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, celelalte state europene aplică politici ferme pentru susținerea tranziției energetice și pentru protecția industriilor strategice, prin subvenții directe și scheme dedicate competitivității industriale”, susține Vuza, în raportul cu rezultatele financiare ale anului precedent.

În aceste condiții, Vuza a decis „oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în cadrul Chimcomplex și implicit a partenerilor săi a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și a 5.500 pe orizontală. La Combinatul Chimcomplex Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7 și la Rm. Vâlcea 2 din totalul de 11.

-Oprirea a două din cinci proiecte de investiții în producție, deoarece mediul de afaceri a devenit impredictibil. Aceste investiții castigate din fonduri PNRR au ca efect secundar pierderea finanțărilor nerambursabile pentru România, în cuantum de 150 milioane euro”.

Patronul Chimcomplex susține că „intermediarii rămân principalii câștigători, iar producătorii și populația suportă costurile. Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%.”

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune.

