VIDEO Când are loc rectificarea bugetară și de ce spune Ilie Bolojan că „este una destul de tensionată”. „Suntem puternic presați”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că proiectul de rectificare de buget va fi publicat în transparență decizională „cel mai târziu vineri dimineața”.

„Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine și, cel mai târziu vineri dimineața, va fi publicată în transparență decizională în vederea consultării rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că ministrul Finanțelor va oferi detalii cu privire la rectificare „imediat ce va fi comunicată public”.

„Asta ar însemna că la începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marți, Guvernul ar urma să fie convocat într-o ședință extraordinară și să aprobăm rectificarea de buget, în așa fel încât să asigurăm plățile curente, să completăm sumele necesare pe asistență socială și în alte domenii, inclusiv o ușoară suplimentare pe componenta de investiții”, a adăugat Bolojan.

„Este una destul de tensionată”

Premierul a atras atenția că „această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții”.

„Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene – practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro, grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele”, a continuat Ilie Bolojan.

El a spus că „asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât și anul următor”.

„Pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiții, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuielile de funcționare și, practic, toți banii care vor fi economisiți suplimentar anul viitor prin reduceri de cheltuieli, printr-o mai bună eficiență, vor fi alocați finalizării acestor proiecte de investiții din programul PNRR. Sunt sume, așa cum v-am precizat, destul de importante, sunt lucrări începute în foarte multe localități din țară, care țin, de exemplu, de renovări de școli, dotarea acestora, componente de eficiență energetică ș.a.m.d.”, a mai declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.