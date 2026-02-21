VIDEO Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Bob: Imagini teribile cu un echipaj care s-a răsturnat pe pistă

Echipajul austriac alcătuit din Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer și Daiyehan Nichols-Bardi s-a răsturnat cu bobul, sâmbătă, 21 februarie 2026, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Credit: Aijaz Rahi / AP / Profimedia

A doua manşă de sâmbătă în competiţia de bob 4 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei.

Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat la viteză mare la ieşirea dintr-o curbă şi a alunecat pe o parte timp de aproximativ 30 de secunde, înainte de a se întoarce în apropierea liniei de sosire, în urcare, apoi de a se opri puţin mai jos, scrie News.ro.

INQUIÉTUDES EN BOBSLEIGH ! 🥶



Après l’accident du bob autrichien, le pilote autrichien Jakob Mandlbauer n’est toujours pas sorti du bob, il est visiblement touché lourdement !



On espère qu’il va bien ! 🙏#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/BlaXAIgJ4i — Actu JO d’Hiver 2026 (@ActuJO2026) February 21, 2026

Conform imaginilor televizate, ajutaţi de zeci de persoane, cei trei membri ai echipei lui Mandlbauer (Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer şi Daniel Bertschler) au scăpat nevătămaţi din accident. Pilotul, însă, a trebuit să fie îngrijit pe pistă, înainte de a fi evacuat pe o targă. Potrivit cotidianului austriac Kurier, el a fost transportat la spital, pentru examinări suplimentare.

Dramatische Szenen im zweiten Lauf des Vierer-Bobs der Herren: Die Österreicher Jakob Mandlbauer, Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel Bertschler kamen im zweiten Lauf zu Sturz. https://t.co/0iEOcoXqmN pic.twitter.com/LZ9NEPyAqg — Kronen Zeitung (@krone_at) February 21, 2026

Pe locul 20 în prima manşă, cei patru boberi austrieci, toţi echipaţi cu căşti, au luat startul de pe poziţia a cincea în a doua manşă (din patru). Lungul derapaj al bobului lor a lăsat urme adânci de zgârieturi pe pista olimpică din Cortina.

Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache și Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manșe, desfășurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Manşele 3 şi 4 sunt programate duminică.