VIDEO Nicușor Dan, în scurt timp declarații de presă, după întâlnirea cu liderii UE

Nicușor Dan, președintele României, la Castelul Alden Biesen, în Belgia, la Consiliul informal al UE, pe 12 februarie 2026. FOTO: dts Nachrichtenagentur / imago stock and people / Profimedia

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă, joi seară, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden-Biesen din Belgia.

Șeful statului va susține declarații de presă la finalul acestei reuniuni informale, în jurul orei 20:15 – 20:30, a confirmat în urmă cu puțin timp Administrația Prezidențială.

HotNews va transmite LIVETEXT declarațiile lui Nicușor Dan.

Liderii celor 27 de țări din UE s-au reunit joi la Castelul Alden-Biesen pentru a discuta despre poziția pe care ar trebui să o adopte UE într-o lume caracterizată de o concurență economică tot mai acerbă și de dezechilibre comerciale, precum și despre cea mai bună modalitate de a răspunde la presiunile economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime și tehnologiile critice, potrivit site-ului Consiliului European, citat de Agerpres.

Administrația Prezidențială a scris înaintea reuniunii că subiectul principal va fi „acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde”.

„Consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, se mai arată în comunicatul transmis miercuri de Președinție.

Cele două obiective mari

Înainte de a participa la reuniune, potrivit Agerpres, președintele Nicușor Dan a spus că liderii UE au două obiective mari: prețul energiei, anume interconectarea și taxele pe emisii de carbon, și împărțirea justă a bugetului multianual.

„Foarte important în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028 – 2034 este ca împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a declarat el.

Șeful statului a avertizat că dacă acești bani vor fi repartizați pe criterii „strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări să le spunem de la granița Uniunii Europene nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia și atunci decalajul se va adânci, se va mări”.

Administrația Prezidențială a precizat că, în pregătirea reuniiunii, Nicușor Dan a cerut puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare.