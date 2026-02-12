De ce amână Nicușor Dan numirile la vârful serviciilor secrete. Strategia „de oportunitate”

Președintele României, Nicușor Dan, sosește la summitul UE de la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Belga / ddp USA / Profimedia

Discuţiile la nivel înalt în interiorul statului român privind numirea şefilor serviciilor secrete „se suspendă în mod deliberat” atunci când „alte subiecte şi tensiuni” sunt pe agenda publică, a declarat joi seară președintele Nicușor Dan, la finalul reuniunii informale a liderilor europeni din Belgia.

De altfel, șeful statului a evitat să avanseze o dată la care va formula propunerile pentru conducerea serviciilor de informații.

„În mod deliberat aceste discuții se suspendă când sunt alte discuții și tensiuni în spațiul public în zona politică. Haideți să se termine concursul pentru procurori, bugetul și o să revenim la ele”, a spus președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că este vorba despre „o analiză de oportunitate” cu privire la acest subiect.

„Haideți să vedem, să se termine concursul pentru procurori, proiectul de buget și revenim la discuția cu numirile la servicii. E o analiză de oportunitate, când e mai bine să avem această discuție”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că nu poate să avanseze un termen pentru aceste numiri ca să nu fie apoi acuzat „nu se ţine” de el.

Mizele președintelui: șefii SRI și DNA

În luna ianuarie, întrebat la Paris când se va decide în privința numirii procurorilor-șefi, președintele Dan a spus că „procedura va fi lansată în zilele următoare”. Șeful statului era decis, cel puțin la acel moment, să păstreze ca prerogativă informală alegerea de către el a numelor pentru conducerile SRI și DNA, când se va consulta cu premierul și cu partidele politice, au explicat surse de la Palatul Cotroceni pentru HotNews.

„Președintele este hotărât să pună la DNA un om în care are deplină încredere”, a explicat pentru HotNews o sursă de la Palatul Cotroceni. Afirmația a fost confirmată din a doua sursă, care a adăugat că Nicușor Dan are două mize în această alegere: șeful SRI și cel al DNA.

Dan consideră cele două instituții vitale în politica anticorupție și de recâștigare a încrederii cetățeanului în stat, despre care a vorbit repetat în ultima vreme.

În privința serviciilor secrete, diferența este că cei doi șefi sunt validați de Parlament. Procesul corespunde logicii constituționale, care a apreciat încă de la fondarea Constituției, că SRI, SIE și celelalte servicii secrete se află sub controlul puterii legislative.

Atât la SRI, cât și la SIE s-a consacrat numirea de civili.

Trei nume, pe lista pentru șefia SRI și SIE

Președintele ia în considerare trei persoane pentru funcțiile de directori la Serviciul Român de Informații și la Serviciul de Informații Externe, iar numirea șefilor SRI și SIE ar putea fi făcută luna aceasta, au declarat anterior în cursul zilei de joi surse politice, pentru agenția de presă Agerpres.

Conform acestor surse, numirile nu vor fi la pachet cu cele ale șefilor marilor Parchete și vor veni în urma negocierilor cu partidele.

Pe 7 ianuarie, Nicușor Dan a declarat că numirile pentru funcțiile de directori ai Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe vor fi făcute după discuții cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, spunea șeful statului.

Nicușor Dan mai arăta, la acel moment, că își dorește, în aceste funcții, „oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Președintele a mai avut o tentativă de a numi șefii SRI și SIE. Presa a consemnat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, neinfirmate de Palatul Cotroceni.