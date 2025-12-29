VIDEO Momentul când o mașină condusă de un tânăr de 24 de ani se izbește puternic în peretele din Pasajul Unirii din Bucureşti

Un accident grav a avut loc duminică în Pasajul Unirii din Capitală, unde un șofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor și apoi s-a răsturnat. În urma impactului, șoferul a fost rănit, fiind transportat la spital, anunță Brigada Rutieră. Întregul moment a fost surprins într-o filmare.

„La data de 28 decembrie a.c., în jurul orei 04.25, Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la producerea unui accident de circulație în Pasajul Unirii. Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 24 de ani, care se deplasa în Pasajul Unirii, dinspre Piața Universității către Bd. Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit parapeții despărțitori ai pasajului”, a transmis luni Brigada Rutieră a Capitalei.

Momentul accidentului a fost surprins de camera de bord a altui şofer. În imagini se observă cum șoferul schimbă banda pe linie continuă și intră în plin în peretele din subteran. În urma impactului, autoturismul se răstoarnă pe carosabil.

Șoferul a fost testat de polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

„Tânărul în vârstă de 24 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmis Poliția Rutieră.