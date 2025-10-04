VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelenski

Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Hryhorov, transmite Reuters.

Oficialul ucrainean a spus că atacul rus a vizat o gară și că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit.

Nu a fost indicat numărul victimelor, dar guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri în flăcări și a spus că medicii și echipele de salvare lucrează la fața locului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat „atacul brutal”.

„Până în prezent, știm de cel puțin 30 de victime. Rapoartele preliminare indică faptul că atât personalul Ukrzaliznytsia (Căile Ferate din Ucraina, n.r.), cât și pasagerii se aflau la locul atacului. Rușii nu puteau să nu știe că loveau civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ia viețile oamenilor. Și numai forța îi poate opri”, a scris liderul de la Kiev pe X.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Zelenski a îndemnat aliații care și-au arătat până acum sprijinul pentru Ucraina la nivel declarativ că trebuie să ia și măsuri practice.

„Am auzit declarații ferme din partea Europei și Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a mai spus Zelenski.

Moscova și-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.