VIDEO Zelenski consideră că infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei: „Lovim în sursa banilor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă la Palatul Élysée din Paris, după o întâlnire cu membrii Coaliției de Voință, pe 6 ianuarie 2026. FOTO: Tom Nicholson, PA Images / Alamy / Profimedia

Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei, deoarece sectorul energetic reprezintă o sursă de finanțare pentru producția de armament, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Reuters. 

„Nu trebuie să alegem dacă lovim o țintă militară sau una energetică. El (președintele rus Vladimir Putin, n.r.) vinde această energie. Vinde petrol. Așadar, este energie sau este o țintă militară? Sincer, este același lucru”, a scris Zelenski pe X.

„Fie producem arme și lovim armele lor. Fie lovim sursa din care se generează și se multiplică banii lor. Iar această sursă este sectorul energetic… Toate acestea sunt ținte legitime pentru noi”, a adăugat liderul ucrainean.

