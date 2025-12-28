Cum va fi vremea de Revelion 2026. Val de aer polar în România. Unde va ninge în noaptea dintre ani

Meteorologii anunță că valul de aer rece va continua să traverseze România în zilele următoare, aducând temperaturi negative în toată țara și ninsori în mai multe regiuni de Revelion.

Mihai Timu, meteorolog în cadrul ANM, a explicat la Digi 24 că circulația aerului dinspre regiunile polare va menține valorile termice sub mediile obișnuite pentru această perioadă pe tot parcursul săptămânii viitoare.

„Toată săptămâna viitoare se pare că se menține această circulație nordică, ceea ce înseamnă pătrunderi succesive de aer rece dinspre zona polară, motiv pentru care rămânem în general cu temperaturile sub normalul perioadei. Nopțile vor fi strict cu temperaturi negative, inclusiv în noaptea de Revelion ne așteptăm cu temperaturi negative, undeva de la -10 grade în estul Transilvaniei și până la cel mult minus 2 grade în zona litoralului”, a declarat, la Digi 24, meteorologul Mihai Timu.

Și în Capitală va fi frig în noaptea de Revelion, fiind prognozate tempeaturi cuprinse între -5 și -3 grade Celsius.

Cei care au ales să petreacă trecerea dintre ani la munte sau în interiorul arcului carpatic au șanse mari să se bucure de ninsoare, potrivit specialistului.

În ultima duminică din 2025, aproape toată țara este vizată de alerte de vreme severă. Codurile portocaliu și galben de viscol, ger și vânt puternic expiră luni dumineața.

Sursă foto: Dreamstime.com