Zelenski a dezvăluit câți ani de garanții de securitate a oferit Trump pentru Ucraina: „Am vrut să fie pe termen mai lung”

Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” față de Rusia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a dezvăluit luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că i-a cerut duminică lui Donald Trump o perioadă mai lungă, transmite AFP.

„Am vrut cu adevărat ca aceste garanții să fie pe termen mai lung. Și i-am spus că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă online, precizând că omologul său american i-a dat asigurări ca se va gândi la această posibilitate.

Potrivit lui Zelenski, obținerea de către Kiev a garanțiilor de securitate va fi condiția pentru ridicarea în Ucraina a legii marțiale în vigoare de la prima zi a invaziei ruse din februarie 2022 și care interzice în special bărbaților ucraineni mobilizabili (cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani), cu excepția autorizațiilor speciale, să părăsească țara.

„Cu toții vrem ca războiul să se termine și numai atunci legea marțială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marțiale va avea loc atunci când Ucraina va obține garanții de securitate. Fără garanții de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind complet încheiat”, a afirmat el.

Liderul ucrainean a spus, de asemenea, că speră la o întâlnire în curând, în Ucraina, între oficialii americani și europeni.

„În zilele următoare, dorim să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. (Negociatorul ucrainean) Roustem Oumerov este deja în contact cu toți consilierii americani și europeni. Dorim ca această întâlnire să aibă loc în sfârșit în Ucraina și cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski.

Potrivit lui, această întâlnire ar preceda o întâlnire între liderii europeni și ucraineni, înaintea unui posibil summit între Donald Trump și liderii europeni.

„Suntem cu toții hotărâți să facem tot posibilul pentru ca întâlnirile pe care le-am menționat să aibă loc în ianuarie. Ulterior, cred că, dacă totul decurge progresiv, va avea loc o întâlnire într-o formă sau alta cu rușii”, a mai spus Zelenski.