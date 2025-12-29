Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că prezența trupelor străine în Ucraina este o parte necesară a garanțiilor de securitate pentru Kiev, ca parte a oricărui acord pentru încheierea războiului, potrivit The Guardian.

„Cred că prezența trupelor internaționale este o garanție reală de securitate, este o consolidare a garanțiilor de securitate pe care partenerii noștri ni le oferă deja”, a afirmat, luni, Zelenski, în fața reporterilor.

Tot luni, Zelenski a dezvăluit câți ani de garanții de securitate a oferit Trump pentru Ucraina. El a spus că Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” față de Rusia pentru o perioadă de 15 ani.

Declarațiile liderului de la Kiev vin la o zi după întâlnirea sa cu Donald Trump de la Mar-a-Lago. Într-o conferință de presă comună, ei au afirmat că sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord de pace. Ambii au spus că au fost făcute progrese în două dintre cele mai controversate probleme din negocierile de pace – garanțiile de securitate pentru Ucraina și divizarea regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Liderii europeni au declarat la începutul acestei luni că Europa este pregătită să conducă o „forță multinațională” în Ucraina, ca parte a unei propuneri a SUA pentru un acord de pace.

Liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei și altor opt țări europene au declarat că trupele unei „coaliții a voinței” cu sprijinul SUA ar putea „ajuta la regenerarea forțelor ucrainene, la securizarea spațiului aerian al Ucrainei și la asigurarea siguranței pe mare, inclusiv prin operațiuni în interiorul Ucrainei”.

Într-un interviu acordat agenției de știri ruse Tass și publicat duminică, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că orice contingent de trupe europene trimis în Ucraina va fi considerat de forțele ruse ca țintă militară legitimă.

„Aceste ambiții (n.r. ale oficialilor europeni) i-au orbit literalmente. Nu numai că nu le pasă de ucraineni, dar nu le pasă nici de propriul popor. Aceasta este singura explicație pentru faptul că în Europa se vorbește încă despre trimiterea de forțe militare în Ucraina, ca parte a așa-numitei coaliții a voinței. Am spus de multe ori că, în acest caz, forțele noastre armate le-ar considera o țintă legitimă”, a spus Lavrov.