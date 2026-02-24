Acestă șefă a sportului, plătită cu sute de mii de euro pe an, chiar nu știe nimic?

Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internațional Olimpic, poate triumfa la orice concurs „Cine nu știe, câștigă!”, scrie Cristian Geambașu, într-o opinie publicată pe GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

„Mă uit din nou la echipa mea și poate că cineva trebuie concediat, fiindcă nici despre asta nu știu.” În loc de no comment, I don’t know. Era a 3-a întrebare consecutivă a ziariștilor la care Kirsty Coventry nu avea răspuns.

Conferința de presă a președintei Comitetului Olimpic Internațional de la finalul Jocurilor de la Milano-Cortina a fost un fiasco deplin. În locul unei întâlniri relaxate, în care șefa supremă a olimpismului mondial să depene bilanțul drăguț al competiției de-abia încheiate, un dezastru de proporții.

Doar ignoranță?

Dar are habarnismul șocant al fostei duble campioane olimpice la înot din Zimbabwe legătură doar cu munca superficială a echipei lui Mark Adams, șeful departamentului de comunicare al CIO?

Este doar ignoranță în non răspunsurile doamnei Coventry sau este un refugiu asumat în fața întrebărilor incomode?

Căci, de-a lungul vremurilor moderne (despre cele din legenda țesută în jurul baronului Pierre de Coubertin știm puține lucruri concrete), șefia CIO și organismul tutelar însuși au fost subiect de controverse.

