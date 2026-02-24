Administrația Prezidențială explică oficial de ce Nicușor Dan nu a promulgat încă legea care modifică pensiile magistraților, după criticile lui CTP

Nicușor Dan a postat o imagine cu el citind materialele primite de la magistrați. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a explicat că președintele nu poate promulga legea privind pensiile magistraților fără să primească din partea Curții Constituționale „decizia prin care i s-a confirmat constituționalitatea”.

Președinția arată că face această precizare „având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026”.

Instituția se referă la mesajul postat de gazetarul Cristian Tudor Popescu, care a publicat marți o postare pe Facebook în care spune că „nu înțelege motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu a promulgat până acum legea care modifică pensiile magistraților”.

„De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare?”, a scris CTP.

Postarea sa a strâns în două ore, peste 5.000 de reacții și sute de comentarii – multe critice la adresa președintelui.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la președinte”

„Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”, subliniază Administrația Prezidențială.

Astfel, „după primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”.

HotNews a explicat, după postarea lui Cristian Tudor Popescu, că președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea până când Curtea Constituțională nu îi transmite oficial hotărârea și până când decizia nu este redactată și publicată în Monitorul Oficial.

Citește și Unde greșește CTP când îl critică pe Nicușor Dan că nu a promulgat legea care modifică pensiile magistraților

Surse din CCR au transmis marți pentru HotNews că decizia nu a fost încă redactată. După ce se va finaliza redactarea deciziei, ea va fi publicată în Monitorul Oficial și de atunci președintele o poate promulga sau o poate trimite înapoi în Parlament.

Conform surselor HotNews din CCR, decizia va fi publicată spre finalul acestei săptămâni.

CCR a decis săptămâna trecută, miercuri, că această lege pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament – și care crește treptat vârsta de pensionare a magistraților și stabilește că pensia nu poate fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat – este constituțională.