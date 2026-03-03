Agențiile de turism: „România are un atu major” / Ce mesaj transmit Guvernului: „Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem complet trenul”

Deschiderea Targului de Turism al Romaniei 2018, organizat de Romexpo impreuna cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, in parteneriat strategic cu Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din România (ANAT) si in parteneriat cu: Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Romexpo, Bucuresti, Romania, joi, 22 februarie 2018. Inquam Photos / Bogdan Buda

„România are resurse, are diversitate, are patrimoniu, are natură și are, poate mai important ca oricând, statutul de țară sigură. Ceea ce lipsește este o decizie strategică fermă”, susține marți Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Asociația cere public Guvernului ca turismul să fie recunoscut drept domeniu strategic național și să fie susținut printr-un buget de promovare externă de minimum 10 milioane de euro în anul 2026, cu un angajament clar de creștere progresivă până la 20–30 milioane de euro anual până în 2030.

Solicitarea vine într-un moment critic pentru industria turistică, spune asociația.

2025, an cu scădere în turismul intern

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că anul 2025 a fost marcat de o scădere a turismului intern, pe fondul încetinirii economice și al reducerii puterii de cumpărare. În anumite luni, declinul cererii interne a ajuns la aproximativ 14%, un semnal clar că un sector dependent în proporție covârșitoare de turiștii români devine extrem de vulnerabil în perioade de instabilitate economică, susține ANAT.

În același timp, numărul turiștilor străini a înregistrat o creștere ușoară. Este un semn încurajator, dar insuficient. România nu valorifică încă la adevărata sa dimensiune potențialul turismului incoming, singurul segment capabil să aducă bani noi în economie și să reducă dependența de ciclurile economice interne, consideră ANAT.

Asociația care reprezintă 350 de agenții de turism la nivel național susține că țările vecine investesc consecvent și strategic în promovare externă, în timp ce România alocă aproximativ 2 milioane de euro anual pentru promovare turistică internațională.

Cu un asemenea buget, spune ANAT, „nu putem avea pretenții serioase pe piețele externe. Nu putem construi brand, nu putem susține campanii coerente și nu putem crea o prezență constantă în marile piețe sursă”.

„România este deja în urma competitorilor săi direcți. Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem complet trenul. Încă nu este prea târziu, dar aceasta este ultima șansă reală de a recupera decalajul. În absența unor investiții reale în promovare, diferența față de alte destinații europene va deveni imposibil de recuperat în următorii ani”, a declarat președintele ANAT, Alin Burcea.

„România este percepută ca stabilă, sigură și ospitalieră”

Agențiile subliniază că România are un avantaj de imagine care poate fi exploatat pentru repoziționarea țării noastre pe harta turismului internațional.

„În actualul context geopolitic, România are însă un atu major: este o țară sigură. Siguranța a devenit unul dintre criteriile esențiale în alegerea destinațiilor turistice. România este percepută ca stabilă, sigură și ospitalieră. Acest avantaj trebuie comunicat profesionist și constant pe piețele externe. Este un capital de imagine pe care nu avem voie să îl irosim”, susține ANAT.

De ce ar fi nevoie de minim 10 milioane de euro

Industria a evaluat necesarul real pentru o promovare eficientă a României la aproximativ 18 milioane de euro anual, sumă necesară pentru acoperirea principalelor piețe sursă și pentru dezvoltarea piețelor secundare.

În acest context, solicitarea ANAT pentru un buget de minimum 10 milioane de euro în 2026 reprezintă un prim pas realist, nu o ambiție exagerată.

„În mod ideal, economiile generate de reducerea cheltuielilor aferente voucherelor de vacanță, estimate la aproximativ 300 milioane de euro anual, ar trebui să se regăsească măcar în proporție de 10% în bugetul de promovare externă. Reinvestirea unei părți din aceste economii în atragerea turiștilor străini ar transforma o reducere bugetară într-o investiție strategică cu efect multiplicator în economie”, spune ANAT.

Asociația subliniază că turismul este un sector generator de locuri de muncă, un susținător al capitalului autohton investit în hoteluri, agenții de turism, transport și servicii conexe și un instrument important de proiecție internațională a imaginii României.

Fără o susținere reală din partea statului, riscul este ca investițiile private realizate în ultimii ani să fie puse sub presiune într-un moment în care stabilitatea este esențială.

„ANAT înțelege că anul 2026 este un an bugetar dificil. Tocmai de aceea solicităm un angajament clar și asumat pe termen mediu: un prim pas la 10 milioane de euro în 2026 și o creștere graduală până la un nivel de 20–30 milioane de euro anual până în 2030. Doar astfel România poate recupera decalajul față de competitorii săi și poate transforma turismul într-un motor real de dezvoltare economică. România are resurse, are diversitate, are patrimoniu, are natură și are, poate mai important ca oricând, statutul de țară sigură. Ceea ce lipsește este o decizie strategică fermă”, a mai precizat ANAT.