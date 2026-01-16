ANAF îl execută la tablouri pe Darius Vâlcov. De la ce preț pleacă un Picasso din colecția fostului ministru PSD

O parte din colecția de tablouri a fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, între care un desen de Pablo Picasso și două lucrări de Nicolae Grigorescu, este scoasă la licitație la o casă de profil, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova, transmite Profit.ro.

ANAF scoate la licitație o parte din tablourile lui Vâlcov pentru a recupera prejudiciul stabilit în „dosarul tablourilor”.

Vâlcov, care a fost și primar al Slatinei, a fost condamnat definitiv în mai 2023, la șase ani de închisoare, pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor.

În noiembrie 2025, pedeapsa lui Vâlcov a fost redusă cu un an. Rămâne însă ca fostul ministrul PSD să achite suma de 6,2 milioane de lei reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa.

În acest context, ANAF îl execută la tablouri pe Darius Vâlcov.

Licitația este organizată de casa de licitații Artmark. Potrivit sursei citate, este vorba de o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între licitațiile autohtone de artă și cele internaționale.

Printre tablourile scoase la licitație se numără o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă”, (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate”). Prețul de pornire este de 8.000 de euro.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952).

De asemenea, în eveniment se află și două picturi importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață”, ce pornește de la prețul de 40.000 de euro. De asemenea, se regăsește și tabloul „Car cu boi, la asfințit”, o lucrare rară, cu preț de pornire de 50.000 de euro.