BCR și Destiny Park îi învață pe copii să gestioneze banii și să ia decizii inteligente la primul sleepover financiar

Toamna aceasta, la Destiny Park, luminile s-au stins mai târziu decât de obicei. Printre perne colorate, planuri pentru viitor și râsete care au umplut „orașul copiilor”, a avut loc primul sleepover de educație financiară din România, organizat de BCR și Destiny Park. A fost o noapte diferită – una în care copiii nu doar s-au distrat, ci au învățat să înțeleagă cum pot da formă visurilor lor. Iar părinții, în același timp, au descoperit cum pot susține acest proces, participând la un atelier de educație financiară susținut de un profesor de la Școala de Bani by BCR.

Evenimentul a avut loc luni, 27 octombrie 2025, în inima parcului de edutainment din Bucureștiși a adus împreună părinți, copii și experți în educație financiară într-o experiență de învățare unică. Pentru o zi, lumea copiilor s-a transformat într-un loc al curiozității și al descoperirii, în care banii nu sunt doar hârtii, ci povești despre alegeri, valori și încredere.

Prin programul Școala de Bani, BCR contribuie, de aproape un deceniu, la construirea unei Românii inteligente financiar, ajutându-i pe români, de la mic la mare, să capete încredere în ei înșiși și în deciziile lor. Peste un milion de oameni au participat deja la ateliere, cursuri online și întâlniri interactive, devenind mai conștienți de rolul pe care banii îl joacă în viața lor.

Educația financiară, prima lecție despre încredere

Educația financiară nu e doar despre bani, ci despre încredere: în tine, în deciziile tale, în felul în care poți înțelege lumea. Când copiii învață să numere, să economisească și să decidă cum să folosească ceea ce au, ei încep de fapt să-și construiască propriul sentiment de autonomie și siguranță.

„Ce vrei să fii când o să fii mare?” – este o întrebare pe care copiii o aud des. Dar, așa cum spune Claudia Oprescu, expert CSR BCR și coordonator Școala de Bani, răspunsul nu ar trebui să vină doar din ce văd pe internet sau din ce spun ceilalți.

„Credem că visurile adevărate se nasc din experiențe reale, nu din iluzii. De aceea, parteneriatul nostru cu Destiny este despre a le oferi copiilor șansa să experimenteze, să descopere, să simtă și să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să fii medic, artist, bancher, antreprenor sau orice altceva visează să devină. Pentru că atunci când explorezi lumea cu propriile mâini și cu propria curiozitate, visurile devin mai clare, mai autentice și mai realizabile”, explică Claudia Oprescu.

BCR devine banca oficială a „orașului copiilor”

Destiny Park este un „oraș magic” pentru copiii între 3 și 14 ani, bazat pe principiul edutainmentului – învățarea prin joacă. Pentru munca lor, cei mici primesc Magic Bani, o monedă simbolică pe care o pot cheltui sau economisi, învățând cum funcționează economia într-un mod simplu și concret.







Primul lor drum? La Agenția BCR din Destiny Park, banca oficială a parcului. Acolo, copiii învață să-și transforme cecul în Magic Bani și, mai ales, să înțeleagă valoarea alegerilor pe care le fac.



O noapte de povești și planuri

În cadrul evenimentului , părinții au participat la un atelier de educație financiară susținut de un profesor de la Școala de Bani, în timp ce copiii explorau „orașul” Destiny. După cina, părinții au plecat acasă, corturile colorate s-au luminat discret, iar cei mici au rămas peste noapte la primul sleepover marca BCR și Destiny Park.

Cum a fost? Bineînțeles, o noapte de poveste, cu joacă, planuri pentru viitor și lecții pe care nu le găsești în manuale. Pentru unii, era prima noapte petrecută departe de casă. Pentru majoritatea, însă, era o noapte care promitea o aventură.

Una dintre fetițele cu privire blândă și energie molipsitoare care a participat la eveniment spune că n-a crezut că o să poată adormi atât de ușor: „Mi-a plăcut foarte mult, fiindcă era foarte drăguț cortul și am dormit destul de bine. Nu mă așteptam, pentru că eu, de obicei, nu prea dorm bine.” Povestește cu entuziasm că a fost casieră, a învățat să scaneze produse și a participat la o simulare de cutremur, în care toți copiii s-au ascuns sub masă. Întrebată dacă i s-a părut greu să gestioneze finanțele, a răspuns cu o încredere în sine care spunea totul: „Nu, adică i-am primit și i-am păstrat acolo. Oricum, și în viața de zi cu zi păstrez banii. Mi-a plăcut și aș mai participa la astfel de evenimente.”

O altă fetiță prezentă la eveniment a fost încântată de atmosfera taberei: „Experiența mi s-a părut foarte interesantă, iar corturile au fost foarte frumoase și a fost relaxant să dormim aici.” A povestit cum au lucrat în echipă, cum au primit „salariul” lor în Magic Bani și cum au învățat ce înseamnă munca și valoarea banilor: „Nu a fost așa de greu, pentru că eram o echipă și toată lumea făcea aceleași lucruri.”

Pentru o altă participantă, noaptea în Destiny Park a fost memorabilă: „Mi-a plăcut pentru că a fost ca o alegere. Și așa știi mult mai clar cum e fiecare meserie. Poate ți se pare mai simplu sau mai greu, dar afli cu adevărat, și asta îmi place mult”. Iar la întrebarea dacă i s-a părut greu să fii adult pentru câteva ore, a zâmbit: „Nu atât de greu, dar totuși nu e chiar ce m-așteptam.” Apoi a adăugat: „Cred că e important să știi asta, pentru că și asta e o parte din viață, din ceea ce cumperi, din ceea ce mănânci. Se leagă cu multe.” Iar prietena ei, cu zâmbet timid, a rezumat simplu: „Mi-a plăcut foarte mult, am învățat cum să-i păstrăm, cum să nu ne jucăm cu focul pentru că e foarte important. Și am dormit foarte bine în cort. Au fost foarte frumos amenajate, și păturica cea blănoasă mi-a plăcut… și măsuța.”

Și părinții au avut lecția lor



În același timp, părinții au participat la propriul lor atelier, unde au vorbit despre cum pot susține educația financiară acasă – cum pot transforma discuțiile despre bani în lecții de încredere și echilibru.

„A fost o experiență foarte frumoasă și pentru noi, și pentru ei. Claudia, coordonatorul Școlii de Bani, ne-a oferit câteva sfaturi și a fost foarte interesantă discuția și interacțiunea cu ea. Iar pentru copii a fost extraordinar de plăcut”, povestește mama unui copil participant. Femeia spune că, a doua zi dimineață, fiica ei i-a spus cu mândrie: „A fost foarte interesant, am primit bani, am primit salariu pentru lucrurile pe care le-am făcut.” Zâmbind, ea a menționat că era liniștită știind că copilul ei este în siguranță: „Pentru că nu i-am avut acasă a fost un pic dificil, dar știam foarte clar că sunt pe mâini bune și am apreciat foarte tare această inițiativă.”

De la joacă la încredere în viitor

Parteneriatul BCR și Destiny Park marchează începutul unei colaborări care aduce împreună două lumi: cea a băncii care investește în educație și cea a copiilor care învață să viseze responsabil.

Prin Școala de Bani, BCR oferă gratuit resurse adaptate tuturor vârstelor – de la cursuri online la ateliere susținute de experți în educație financiară, numiți și „profesori de bani”.

Iar prin acest sleepover, copiii au avut ocazia să vadă că educația financiară nu e despre restricții sau cifre, ci despre alegeri, echilibru și încredere. Pentru că visurile mari încep cu pași mici, iar cei mici merită să învețe de timpuriu că banii nu sunt despre frică sau lipsă, ci despre posibilități.

Articol susținut de BCR