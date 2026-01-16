Biserica Ortodoxă condamnă public antisemitismul și xenofobia. Patriarhul Daniel: „Orice formă de ură este contrară mesajului Evangheliei”

Patriarhul Daniel a afirmat că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță contravine mesajului Evangheliei astfel că Biserica Ortodoxă Română dezprobă discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public, informează agenția de știri a BOR, Basilica.ro.

„Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română consideră faptul că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine”, a spus patriarhul Daniel.

Afirmațiile se regăsesc în mesajul transmis cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanții cultelor religioase recunoscute și specialiști din cadrul Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță.

„Am primit cu bucurie vestea organizării întâlnirii de lucru (…) cu scopul facilitării unui dialog constructiv, axat pe identificarea bunelor practici, a provocărilor existente și a modalităților concrete prin care comunitățile religioase din țara noastră pot contribui în mod concret la prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță”, crede patriarhul.

Liderul spiritual al otodocșilor români consideră inițiativa guvernului drept una necesară întrucât cultele au un rol major în menținerea păcii sociale și pot contribui la combaterea manifestărilor de intoleranță.

„Această reuniune evidențiază importanța conlucrării responsabile dintre instituțiile statului și cultele religioase din România în protejarea și promovarea respectului față de demnitatea fiecărei persoane umane, indiferent de apartenența religioasă sau etnică a acesteia”, se mai spune în mesajul patriarhal.