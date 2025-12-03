Drulă respinge varianta de a-l înlocui pe Moșteanu la Ministerul Apărării, dacă pierde alegerile la Primăria Capitalei: „E cu totul exclus”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, ce va face dacă va pierde alegerile, în contextul în care USR trebuie să numească un ministru al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu.

„Eu intru în această competiție ca să o câștig și le cer încrederea bucureștenilor și să aleagă pe cine cred ei că este cel mai bun candidat pe 7 decembrie. Evident,orice rezultat e posibil. Eu sunt un om asumat, am fost întotdeauna, dar eu intru aici ca să câștig. (…)

Nu, nu voi fi ministrul Apărării. De altfel, nu știu dacă colegii mei, eu nu fac parte din conducerea USR de un an și jumătate, vor face numirea până în alegeri sau după. Deocamdată este un interimat asigurat de domnul Miruță, dar vă spun cu toată fermitatea că este exclus. Nu voi fi în acest Guvern, nu voi fi nici ministrul Apărării. Nu”, a spus Cătălin Drulă.

Scandalul legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu

La finalul lunii noiembrie, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma unui scandal iscat de date nereale trecute în CV-ul său.

În primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.