Ce conținea racheta balistică Iskander care a lovit guvernul Ucrainei. Oficialii de la Kiev au analizat componentele și au avut o surpriză

Racheta rusă Iskander care a lovit clădirea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei săptămâna trecută conținea peste 30 de componente fabricate în străinătate, a declarat comisarul prezidențial pentru sancțiuni Vladislav Vlasiuk pe 8 septembrie.

Această revelație evidențiază prezența continuă a tehnologiei occidentale în armele Moscovei, în ciuda anilor de sancțiuni.

Atacul din 7 septembrie a fost cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei pe scară largă, Rusia lansând 810 drone de tip Shahed și 13 rachete de croazieră și balistice asupra orașelor din Ucraina.

Vlasiuk a declarat că ogiva Iskander nu a explodat după ce a lovit clădirea Cabinetului, probabil din cauza avariilor suferite în timpul zborului, dar combustibilul rachetei a provocat un incendiu.

Zeci de componente străine

Potrivit oficialului, o rachetă similară examinată de experții ucraineni conținea 35 de componente fabricate în SUA, împreună cu piese individuale din Japonia, Marea Britanie și Elveția.

Cinci componente au fost produse în Belarus și 57 în Rusia.

Printre companiile identificate se numără Texas Instruments, Analog Devices și Altera (SUA); College Electronics Ltd. (Marea Britanie); Fujitsu (Japonia); și Traco Power (Elveția). Integral din Belarus și mai multe firme rusești, printre care Mikron și Angstrem, au fost de asemenea incluse în listă.

„În comparație cu rachetele din anii precedenți, există mai puține componente din Europa și SUA și mai multe din Rusia și Belarus”, a spus Vlasiuk, adăugând că Kievul a împărtășit concluziile cu partenerii internaționali pentru urmărirea sancțiunilor.

În timp ce țările occidentale au interzis exportul multor componente cu dublă utilizare către Rusia, Moscova s-a adaptat sancțiunilor, bazându-se pe rețele de contrabandă și alte scheme pentru a obține bunuri restricționate.

Vlasiuk a menționat anterior că majoritatea pieselor străine găsite în armele rusești utilizate pe câmpul de luptă din Ucraina provin din China.

Discuții Kiev-Washington

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a anunțat că a discutat despre atacul de duminică – primul de acest gen în cei peste trei ani de război – cu șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Pentru prima dată, inamicul a atacat clădirea guvernului ucrainean – un atac cu o rachetă balistică Iskander”, a scris Iermak, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Puternica rachetă Iskander a fost utilizată pe scară largă de Rusia, până acum, împotriva altor ținte din Ucraina.

Cabinetul de Miniștri, situat în cartierul guvernamental central din Kiev, a fost unul dintre cele șapte obiective lovite în capitală în acea noapte.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea nu s-a prăbușit doar pentru că ogiva nu a explodat.

Iskander este un sistem rus de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, cu o rază de până la 500 de kilometri, conceput pentru lovituri de precizie împotriva țintelor militare și de infrastructură. Poate manevra în timpul zborului pentru a evita apărarea antiaeriană.