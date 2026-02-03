Ce ilegalitate a descoperit Ministerul Mediului după ce a analizat sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole

Ministerul Mediului verifică sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole, după ce s-a descoperit că în cele mai multe cazuri ele nu au fost niciodată construite, ci erau instalate balastiere, spun surse apropiate anchetei.

Ministerul Mediului anunțase la final de 2025 o intensificare a controalelor la diverse balastiere din țară, iar în noiembrie au fost făcute în total 655 de controale și au fost date amenzi de 4,4 milioane lei.

În urma acelor controale, Ministerul Mediului a descoperit o ilegalitate legată de balastiere, fiindcă sunt solicitate avize pentru iazuri piscicole, dar în teren cei care au cerut avizele ar fi construit balastiere, pentru a extrage nisip și pietriș. Iazurile piscicole nu au devenit realitate, ci au rămas doar în teorie, spun sursele.

Sunt câteva sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole în ultimii trei ani, dar în majoritatea covârșitoare a cazurilor au fost instalate balastiere, este extras nisipul și pietrișul și apoi gropile sunt lăsate goale și nu se creează iazul piscicol pentru care fusese cerută autorizația.

Ministerul Mediului a deschis o anchetă și va anunța concluziile ei. Sursele mai spun că se vor înteți controalele la balastiere și că în fișele de post ale inspectorilor vor fi trecute criterii de performanță, cum ar fi un număr minim de inspecții care vor trebui făcute. Ei vor trebui să raporteze câte controale au făcut și ce sancțiuni au dat.

La final de 2025, Ministerul Mediului anunța o intensificare a controalelor la balastiere, iar ministra Diana Buzoianu explica faptul că acele balastiere au impact negativ.

„În spatele acestor cifre sunt povești dramatice. Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieți omenești, comunități rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, infrastructură distrusă. Impactul nu este doar asupra mediului, ci asupra vieții de zi cu zi a oamenilor”, afirma ministra.

Ea mai spunea că unele poduri s-au dărâmat din cauza balastierelor care au gestionat prost albiile râurilor și că localitățile unde balastierele nu s-au construit corect sunt mult mai expuse la inundații, pentru că albia râului nu mai face față.