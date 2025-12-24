Ce mesaj a transmis avionul care îl transporta pe șeful armatei libiene, cu 3 minute înainte să dispară de pe radar și să se prăbușească

ANKARA, TURCIA - 24 DECEMBRIE 2025: Operațiunile de căutare și salvare continuă după ce epava avionului care îl transporta pe șeful Statului Major libian, generalul Muhammad Ali Ahmad Al-Haddad, a fost găsită la 2 kilometri sud de satul Kesikkavak, în districtul Haymana din Ankara. FOTO: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Avionul privat care îl transporta pe șeful statului major al armatei libiene a semnalat o defecțiune electrică și a solicitat o aterizare de urgență cu puțin timp înainte de a se prăbuși, în apropierea Ankarei, a anunțat miercuri șeful departamentului de comunicare al Turciei, Burhanettin Duran, potrivit Reuters.

Avionul Dassault Falcon 50 a decolat marți de pe aeroportul Esenboga din Ankara, la ora 17:17 GMT, cu destinația Tripoli, iar la ora 17:33 GMT a informat controlul traficului aerian despre o urgență cauzată de o defecțiune electrică, a precizat Duran, într-un comunicat.

Opt persoane, inclusiv cei trei membri ai echipajului, au murit în accident, potrivit oficialilor libieni și turci.

Controlul traficului aerian a redirecționat avionul înapoi către aeroportul Esenboga și au fost inițiate măsuri de urgență, dar avionul a dispărut de pe radar la ora 17:36 GMT în timp ce cobora pentru aterizare și s-a pierdut contactul cu el, a mai transmis Duran.

Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, a declarat anterior că avionul a solicitat o aterizare de urgență în timp ce survola districtul Haymana din Ankara, adăugând că epava a fost găsită ulterior în apropierea satului Kesikkavak din zonă.

Echipele de căutare și salvare au ajuns la locul accidentului după ce Ministerul de Interne al Turciei a lansat operațiuni de urgență, iar investigațiile privind cauza accidentului continuă cu implicarea tuturor autorităților relevante, a precizat Duran.

Guvernul de unitate națională din Libia, recunoscut de ONU, a anunțat că printre victime se numără șeful armatei țării, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, și patru membri ai anturajului său.

TRT World a scris că alături de generalul Al-Haddad au mai murit șeful de stat major al forțelor terestre, șeful autorității de producție militară, un consilier al șefului armatei și un fotograf al biroului media.

Oficialii libieni au precizat că avionul era închiriat și înregistrat în Malta, adăugând că proprietatea și istoricul tehnic al acestuia vor fi examinate în cadrul anchetei.

Ministerul Apărării din Turcia anunțase anterior că șeful armatei libiene se află într-o vizită la Ankara, unde s-a întâlnit cu omologul său turc și cu alți comandanți militari. Vizita a făcut parte din coordonarea militară și de securitate dintre cele două țări.