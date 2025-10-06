Sari direct la conținut
Actualitate

Ce pedeapsă a primit un soldat rus, eliberat într-un schimb de prizonieri, pentru că a vorbit cu un blogger ucrainean despre pierderile grele de pe front

HotNews.ro
Soldați ruși pe linia frontului din Ucraina, Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia
Soldați ruși pe linia frontului din Ucraina, Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri de război cu Ucraina a fost condamnat la patru ani de închisoare, într-o colonie penitenciară, după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, scrie luni publicația rusă independentă Mediazona, care relatează din exil, citând documente judiciare.

Tribunalul din Moscova l-a găsit pe Pavel Guguyev vinovat de „cooperare privind informații confidențiale” cu cetățeni străini, a precizat Mediazona.

Guguyev ispășea o pedeapsă de 12 ani într-o închisoare de maximă siguranță pentru crimă, vătămare corporală și furt înainte de a se alătura trupelor ruse în cadrul invaziei din Ucraina.

Cu doi ani înainte de a-și termina pedeapsa, el a semnat un contract militar și a fost trimis în Ucraina, unde a fost ulterior luat prizonier.

În timpul captivității, Guguyev a acordat un interviu bloggerului ucrainean Dmitri Karpenko, în care a descris pierderile grele suferite de armata rusă pe câmpul de luptă, comentarii care au devenit rapid virale, notează The Moscow Times.

Guguyev a acordat un al doilea interviu lui Karpenko în iulie 2023, după ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri și s-a întors în Rusia.

El a criticat din nou conducerea militară a Rusiei și a afirmat că oficialii l-au îndemnat să declare public că primul său interviu a fost acordat „sub presiunea” părții ucrainene.

Guguyev a fost arestat în iunie 2024 și plasat în arest preventiv.

Citește și
Soldați ucraineni eliberați după un schimb de prizonieri cu Rusia, Foto: Handout / AFP / Profimedia Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale
Orașul strategic din Donețk asediat de luni de zile de armata rusă se clatină. Grupurile de sabotaj au pătruns în interior, lupte „pe teren și în aer”
„O problemă uriașă”. Tancurile din „flota fantomă” a Rusiei, estimată la 1.300 de nave, deversează petrol în mările Europei

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro