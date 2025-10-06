Ce pedeapsă a primit un soldat rus, eliberat într-un schimb de prizonieri, pentru că a vorbit cu un blogger ucrainean despre pierderile grele de pe front

Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri de război cu Ucraina a fost condamnat la patru ani de închisoare, într-o colonie penitenciară, după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, scrie luni publicația rusă independentă Mediazona, care relatează din exil, citând documente judiciare.

Tribunalul din Moscova l-a găsit pe Pavel Guguyev vinovat de „cooperare privind informații confidențiale” cu cetățeni străini, a precizat Mediazona.

Guguyev ispășea o pedeapsă de 12 ani într-o închisoare de maximă siguranță pentru crimă, vătămare corporală și furt înainte de a se alătura trupelor ruse în cadrul invaziei din Ucraina.

Cu doi ani înainte de a-și termina pedeapsa, el a semnat un contract militar și a fost trimis în Ucraina, unde a fost ulterior luat prizonier.

În timpul captivității, Guguyev a acordat un interviu bloggerului ucrainean Dmitri Karpenko, în care a descris pierderile grele suferite de armata rusă pe câmpul de luptă, comentarii care au devenit rapid virale, notează The Moscow Times.

Guguyev a acordat un al doilea interviu lui Karpenko în iulie 2023, după ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri și s-a întors în Rusia.

El a criticat din nou conducerea militară a Rusiei și a afirmat că oficialii l-au îndemnat să declare public că primul său interviu a fost acordat „sub presiunea” părții ucrainene.

Guguyev a fost arestat în iunie 2024 și plasat în arest preventiv.