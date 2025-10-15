Ce sancțiune riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiul de mobilizare al Armatei: 2-6 puncte de amendă

Rezerviștii chemați de armată la antrenamente, cum este cazul exercițiului desfășurat de Armata Română săptămâna aceasta, riscă amenzi de până la 1.215 lei, potrivit Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Mai mulți rezerviști din București și din județul Ilfov au fost convocați zilele acestea la unitățile MApN la care sunt arondați pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25.

Citește și Mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat armata și cum arată ordinul primit acasă

Legea 446/2006 prevede, la articolul 80, că „neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare” de către cetăţenii încorporabili şi de către rezervişti reprezintă contravenție.

La articolul 81, sunt detaliate și amenzile. Încălcarea prevederii de mai sus se sancționează cu 2-6 puncte de amendă.

În condițiile în care în 2025 punctul de amendă este de 202,5 lei, amenda pe care pot să o primească cei care nu se prezintă la exercițiile desfășurate de MApN este între 405 lei și 1.215 lei.

Unul dintre cei care au primit un astfel de ordin de chemare este și ultramaratonistul Andrei Roșu, care a publicat pe Facebook documentul primit acasă de la un polițist:

În document se spune că cei care au primit ordinul de chemare trebuie să se prezinte la locul și data prevăzute, având asupra lor acest document, livretul militar, actul de identitate și permisul de conducere sau documentele de atestare ale calificărilor avute.

De asemenea, se afirmă că cei chemați pot cere decontarea cheltuielilor de transport.